Se acabó llevar tu coche a lavar: lo último de Kärcher es una hidrolimpiadora que usa agua fría para dejarlo como nuevo

Las hidrolimpiadoras se han ganado a pulso un lugar en muchas casas gracias a su potencia a la hora de acabar con todo tipo de manchas, pero su principal uso es como herramientas esenciales en múltiples sectores profesionales.

Sigue sorprendiendo a día de hoy la capacidad de estos dispositivos para eliminar la suciedad más difícil de forma rápida y eficiente, ahorrando tiempo y agua en comparación con métodos tradicionales. Su versatilidad las hace idóneas para limpiar desde vehículos y maquinaria hasta fachadas enteras de edificios.

En este ámbito, Kärcher sigue siendo uno de los líderes del mercado, con un catálogo que no deja de ampliarse con nuevos modelos y accesorios. Su última incorporación es la nueva hidrolimpiadora de alta presión con agua fría HD 9/20-4 M Classic.

Esta nueva máquina está diseñada para responder a las exigencias del uso diario intensivo, donde la fiabilidad del equipo es un factor crucial para la productividad. Su construcción robusta y la ingeniería alemana marca de la casa son la base de su rendimiento.

Su gran baza es un motor de 4 polos de marcha lenta, que reduce el desgaste de los componentes y asegura un funcionamiento silencioso y con pocas vibraciones. Se complementa con una bomba de cigüeñal con culata de latón, un material muy resistente que garantiza una larga vida útil. Este sistema permite ajustar la presión y el caudal de agua directamente en el equipo de forma fácil e intuitiva.

Limpiadora de alta presión HD 9/20-4 M Classic Ismael Marinero Omicrono

La versatilidad es otra de sus claves. Puede trabajar con agua a una temperatura de hasta 60 °C, lo que facilita la limpieza de grasa y otros tipos de suciedad especialmente difíciles. Además, su función de aspiración permite usarla en lugares sin una toma de agua directa. Eso la convierte en la solución perfecta para la limpieza en sectores tan diversos como la agricultura, la construcción, la automoción o incluso para servicios municipales.

El diseño también se ha centrado en la facilidad de uso y mantenimiento. Todos los componentes importantes son fácilmente accesibles. El filtro de agua se limpia con sencillez y una mirilla permite comprobar el nivel de aceite de un vistazo. Por su parte, el sistema de conexiones rápidas EASY!Lock agiliza el cambio de accesorios, optimizando el tiempo de trabajo.

El dispositivo ya está disponible en los Kärcher Center y en distribuidores autorizados, aunque no figura un precio oficial de venta al público.