Estos nuevos proyectores portátiles convertirán el salón de tu casa en un cine: Google TV y gran calidad de imagen

Las pantallas de los televisores son cada vez más grandes, con cada vez más modelos que superan las 100 pulgadas. Lo que hasta hace muy poco parecía terreno exclusivo de los proyectores se ha visto amenazado por esta nueva generación de enormes paneles OLED y MiniLED. Pero los proyectores no han dicho la última palabra y piensan plantar batalla con opciones cada vez más portátiles y versátiles.

Ese parece ser el empeño de Epson, que acaba de presentar su primera incursión en el mercado de los proyectores portátiles con fuente de luz LED RGB, una nueva gama diseñada para ofrecer entretenimiento inmersivo tanto en interiores como en exteriores.

Estos dispositivos, bautizados como la serie Lifestudio, combinan un diseño sofisticado con tecnología avanzada, buscando adaptarse a cualquier espacio con una propuesta flexible y de alta calidad de imagen.

La principal novedad de estos proyectores es la incorporación, por primera vez en la marca, de la tecnología 3LCD RGB-LED. Todos los modelos de la serie Lifestudio cuentan con la tecnología Triple Core Engine de Epson, que promete imágenes hasta tres veces más luminosas que los proyectores DLP de un solo chip equivalentes, garantizando colores vivos y gran nitidez.

Para complementar la experiencia visual, Epson ha integrado en estos dispositivos la tecnología Sound by Bose y son compatibles con Dolby Audio, proporcionando una calidad de sonido superior a través de sus altavoces o mediante conexión Bluetooth.

La gama de portátiles Lifestudio Epson Omicrono

En el apartado de software, la gama viene equipada con Google TV, lo que permite el acceso a un extenso catálogo de más de 400.000 películas y series desde diversas plataformas de streaming. La interfaz se puede personalizar con perfiles de usuario e incluye el Asistente de Google y la función Google Cast para transmitir contenido fácilmente desde un teléfono o tableta.

Esta nueva gama se divide en dos líneas principales: Lifestudio Flex y Lifestudio Pop. La serie Flex está diseñada para la máxima versatilidad. Disponen de un soporte que permite una inclinación de +90º a -15º y un giro de 90º, lo que facilita la proyección sobre cualquier superficie, ya sea el techo, el suelo o una pared.

El modelo superior, el EF-72, ofrece una resolución 4K PRO-UHD y 1.000 lúmenes de brillo, además de una iluminación LED ambiental con sensor táctil. Por su parte, el EF-71 cuenta con resolución Full HD y 700 lúmenes.

Por su parte, la serie Lifestudio Pop se presenta en un formato más compacto y en varios colores. Los modelos EF-62 ofrecen resolución 4K PRO-UHD, mientras que los EF-61 son Full HD, ambos con una luminosidad de 700 lúmenes. Todos los proyectores de la gama Lifestudio incluyen un modo de juego de baja latencia para los gamers más exigentes.

Los proyectores, junto con algunos accesorios como un soporte de suelo ajustable en altura y un micrófono inalámbrico para karaoke, ya están disponibles en España, con precios que parten de los 749,99 euros de los EF-61 y llegan hasta los 1.349,99 euros del EF-72.