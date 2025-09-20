El invento para llevar siempre en el coche: sirve para arrancar una batería, inflar, soplar, aspirar y cargar dispositivos

Conducir un coche no solo implica estar pendiente de lo que hacen los demás conductores, la carretera, las señales de tráfico y el Google Maps o cualquier otra aplicación de mapas. Hay que tener en cuenta otras variables, como el inflado de los neumáticos, y siempre tener a mano herramientas que nos puedan sacar del apuro si, por ejemplo, nos quedamos sin batería.

Para ser un conductor verdaderamente responsable hace falta ir siempre preparado para cualquier imprevisto, y por eso existen dispositivos como el Mate51, un nuevo gadget compacto que ofrece 5 funciones en 1: inflar/desinflar, cargar otros dispositivos, aspirar, soplar y como arranque auxiliar para casi cualquier vehículo de gasolina o diésel.

El dispositivo, lanzado por la compañía Green Pursuit a través de una campaña de crowdfunding en Kickstarter, pretende "desafiar la cultura del usar y tirar mediante el diseño de dispositivos versátiles y multifuncionales que combinan durabilidad, rendimiento y diseño responsable en un formato compacto".

La gran novedad que aporta el Mate51 es precisamente aunar todas esas funciones en un solo dispositivo, no solo para salvarnos de alguna situación compleja en carretera o en el parking, sino como complemento indispensable para ir al campo o a la playa.

La función más valorada por los primeros usuarios que han apoyado la campaña es la de jump-starter, con una potencia pico de 2.000 amperios y 12 V. Para usarla, solo hay que conectar el cable especial que incluye el pack al dispositivo, y el otro extremo a los bornes de la batería. Una luz verde se enciende para avisar de que todo es correcto (y una luz roja en caso contrario) y solo es necesario pulsar un botón para arrancar el coche.

Mate51, la multiherramienta para coches

El resto de funciones están más pensadas para otro tipo de usos. Por ejemplo, con uno de los accesorios el Mate51, que incorpora una boquilla y un filtro, se convierte en un potente aspirador con varios niveles de potencia para dejar el interior del coche como nuevo.

Otro accesorio permite utilizar el gadget para inflar una pelota, las ruedas de una bici o cualquier otro elemento hinchable, aunque, advierten desde Green Pursuit, por desgracia no sirve para rellenar los neumáticos de coche de aire, ya que no cuenta con la presión suficiente.

Por último, el Mate51 también sirve como power bank, con una capacidad de 8.000 mAh y conexión USB-C para recargar móviles, ordenadores o cualquier otro dispositivo.

Los primeros compradores a través de Kickstarter pueden beneficiarse de un precio promocional de solo 60 euros, y los envíos a todo el mundo se esperan para este mismo mes de octubre. "No es solo un gadget, sino un compañero fiable para años de uso", señalan sus responsables.