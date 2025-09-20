Adiós a las cápsulas de café: la cafetera automática premium que prepara espressos como un barista con solo pulsar un botón

Las cafeteras de cápsulas han supuesto toda una revolución en el sector de los pequeños electrodomésticos para el hogar. La facilidad de uso y la variedad de tipos de café que podían preparar afianzaron su posición en el mercado, pero los verdaderos aficionados a esta aromática bebida siempre han querido ir un paso más allá.

Una de las últimas en querer satisfacer las necesidades de "los muy cafeteros" es la Oracle Dual Boiler de Sage, que combina la precisión de las máquinas profesionales con la comodidad de la automatización para el uso doméstico. Este modelo está diseñado para aquellos que buscan replicar la calidad de una cafetería sin necesidad de una formación exhaustiva como barista, gracias a un sistema que controla las variables más importantes en la preparación del café.

Lo que distingue a la Oracle Dual Boiler de otros equipos de la competencia es su sistema de triple calentamiento. Para ello incorpora dos calderas de acero inoxidable, una dedicada a la extracción del espresso y otra a la generación de vapor para la leche.

Esto permite realizar ambas funciones de forma simultánea, reduciendo el tiempo de preparación. Un tercer elemento calefactor en el cabezal del grupo asegura una temperatura estable y precisa, ajustable grado a grado, desde el inicio hasta el final de la extracción.

Una de las características más destacadas es su proceso automatizado desde el grano hasta la taza. La cafetera muele, dosifica y prensa el café de forma automática. Utiliza una muela cónica de precisión con 45 ajustes de molienda diferentes para conseguir el grosor adecuado.

Sage Oracle Dual Boiler Sage Omicrono

El sistema dosifica entre 18 y 22 gramos de café molido, la cantidad considerada óptima para un espresso equilibrado, y lo prensa con una presión constante para lograr el equilibrio perfecto. El cabezal dual permite preparar dos cafés a la vez.

En cuanto al control de la temperatura, es completamente digital y preciso, lo que garantiza que el agua se mantenga en el rango ideal de 86 ºC a 96 ºC para la extracción. El usuario puede controlar todas las funciones a través de una pantalla táctil de 5,7 pulgadas, que ofrece 15 recetas preestablecidas y permite guardar hasta 8 bebidas personalizadas, pero los usuarios más avanzados también pueden llevar a cabo un uso manual del equipo.

Para la texturización de la leche, la Oracle Dual Boiler incluye el sistema Auto MilQ, que permite crear microespuma con la textura y temperatura deseadas (entre 40 ºC y 75 ºC) de manera automática. Este sistema está optimizado no solo para leche de origen animal, sino también para bebidas vegetales de almendra, avena o soja.

El portafiltros es de 58 mm, el estándar en las cafeteras comerciales, y cuenta con una bomba de 19 bares de presión. El depósito de agua tiene una capacidad de 2,3 litros y la tolva para granos de café puede albergar 340 gramos, lo que permite preparar múltiples cafés sin necesidad de rellenar ambos depósitos.