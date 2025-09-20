Adiós a camperizar el techo del coche: la nueva tienda de campaña de Thule se ancla en la parte trasera del vehículo

El verano aún da sus últimos coletazos en España, y eso se traduce en escapadas por parte de los usuarios. Xiaomi y otras firmas tienen inventos para convertir cualquier coche en una suerte de tienda de campaña para acampar al aire libre.

El problema es que muchas de estas opciones se basan en anclajes en el techo, usando nuestro vehículo de superficie. La Thule Outset pretende solucionar este problema pasando la tienda al enganche de remolque del coche.

La idea es que la tienda se disponga justo detrás del coche, en un sistema desplegable que combine las bondades de las tiendas de techo habituales, pero en un formato similar al de un remolque, o más bien, al de una tienda estándar.

Una tienda de campaña en el remolque

Outset se monta en el enganche trasero del coche, y forma un espacio de 226 x 134 centímetros, y se fija y monta sirviéndose de una base ubicada en el terreno, con una serie de soportes que la mantienen separada del suelo.

La Thule Outset pesa 74 kilos y soporta 300 kilos de peso, suficientes para albergar a tres personas en su interior con varias aberturas de luz. La principal ventaja de este formato es que la tienda es mucho más accesible.

Thule Outset. Thule Omicrono

Su sistema de montaje y desmontaje es increíblemente sencillo; una vez plegada, se transporta rodando sobre sus propias ruedas incorporadas en la base, sin necesidad de levantarla o acoplarla en el techo de nuestro coche.

En su interior podemos encontrarnos un colchón de 6,9 centímetros y una base de suelo rígida, alejándonos del frío y la humedad del terreno por las noches. Incluso se puede separar del propio coche para poder llevárnoslo y mantener desplegada la tienda.

Al no necesitar escaleras o cuestiones similares, la Outset de Thule es perfecta para niños, mascotas o personas mayores con dificultades motrices que no puedan escalar al techo del coche.

Similar a una maleta, la Outset se monta en la parte trasera del coche con un enganche especializado que además mantiene plegada la tienda en todo momento. El proceso solo tarda unos pocos segundos.

Thule Outset. Thule Omicrono

El resto de características de la Outset se pueden presenciar en otros modelos del mercado, como un techo y estructura retráctiles y espacios abiertos para dejar pasar el aire y la luz a voluntad. Y sí, la Outset se vende en Europa.

El problema, explica New Atlas, es que la tienda de campaña tiene un precio muy superior a la media de mercado. Presente en el viejo continente, la Thule Outset se vende por 3.970 euros, unos 4.700 dólares al cambio.