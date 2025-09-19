El nuevo tocadiscos barato de Technics que enamorará a los amantes del vinilo: un diseño elegante y conexión Bluetooth

Los tocadiscos cuentan actualmente con una gran popularidad en España. Unos dispositivos que han ido evolucionando dejando diseños realmente sorprendentes, desde uno transparente para enamorar a los amantes de los vinilos hasta otro en formato vertical con aguja óptica.

La última incorporación a este mercado viene de la mano de Technics, submarca de Panasonic, que ha lanzado al mercado un nuevo tocadiscos asequible con Bluetooth integrado. Se trata del SL-40CBT, cuyo precio parte desde los 899,99 dólares (765,16 euros al cambio).

Este nuevo tocadiscos cuenta con un diseño minimalista y se basa en el motor de tracción directa sin núcleo controlado digitalmente de la marca, que hace girar un plato de aluminio fundido a presión y ofrece una "rotación estable y precisa" a 33 o 45 rpm.

El SL-40CBT viene igualmente con brazo de aluminio en forma de 'S' cuyo seguimiento se ha perfeccionado y con una cápsula de imán móvil Audio Technica AT-VM95C que aporta una "excelente recuperación de detalles" a la escucha, según afirma la empresa en un comunicado.

Technics también ha añadido un ecualizador phono-MM que permite la conexión a un sistema de alta fidelidad sin necesidad de enchufarlo a una entrada phono dedicada. Otra de las principales características de este dispositivo es que cuenta con Bluetooth con decodificación aptX Adaptive.

El nuevo tocadiscos SL-40CBT de Technics

Una característica que permite escuchar música sin molestar a los demás. Incluso permite transmitir la música del vinilo directamente a altavoces inalámbricos sin necesidad de un amplificador de alta fidelidad convencional.

Eso sí, Technics recomienda combinar su nuevo tocadiscos con su sistema de altavoces inalámbricos de alta fidelidad SC-CX700, que se puede adquirir en acabados similares para encajar a la perfección en cualquier salón.

La compañía también ha lanzado una variante SL-50C del tocadiscos, que prescinde de las funciones inalámbricas y cuenta con una cápsula fonográfica muy mejorada: una Ortofon 2M Red instalada de fábrica.

También dispone de una velocidad de giro adicional para desempolvar viejos discos de 78 rpm. "Technics marcó el ritmo de la industria de los tocadiscos desde su primer desarrollo del motor de tracción directa en 1970, que se ha convertido en una leyenda tanto en los círculos de DJ profesionales como en los de audiófilos durante 55 años", señala la firma.

"Estos nuevos modelos son los más económicos hasta la fecha desde nuestro resurgimiento en 2016 y aportan una estética más convencional pero elegante, manteniendo la probada tecnología de motor de tracción directa sin núcleo de Technics en el corazón del sistema de tracción", concluyen en el comunicado.