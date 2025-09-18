Lo nuevo de Xiaomi es una moderna lámpara de techo que ilumina por todas partes evitando la luz directa

La apertura de la primera tienda propia de Xiaomi ubicada en España, en el centro comercial La Gavia de Madrid dejó claras las aspiraciones de la firma en materia de hardware. Sobre todo si nos fijamos en sus televisores, renovados recientemente con paneles Mini-LED.

El siguiente gadget de Xiaomi es uno que hará las delicias de los más estudiosos. Se trata de la Mijia Chandelier, una suerte de reimaginación de las típicas lámparas de araña pero en este caso enfocada a comedores y restaurantes.

Una de las claves de este sistema es que además de iluminar por abajo, también lo hace por arriba con una iluminación promedia de unos 300 lux, capaz de abarcar mesas de comedor rectangulares de hasta 1,4 metros de largo.

Una lámpara de Xiaomi para comedores

Según relatan en IT Home, la lámpara incorpora una estructura de emisión que emite luz superior e inferior, atenuando la luz superior para imitar la generada de forma ambiental y potenciando la inferior, creando una transición entre una y otra más natural.

En la inferior se sitúa una placa con prisma difusor de luz, que suaviza enormemente la proyección de un flujo luminoso que alcanza los 2.700 lúmenes. Y no, no tiene las típicas formas de una lámpara de araña, sino que es más bien una barra recta.

Lámpara de Xiaomi. Xiaomi ITHome

Dicha barra está hecha en una aleación de aluminio, y aglutina un conjunto de efectos de iluminación para leer, para añadir más brillo a la escena y para comer en una mesa de comedor. La clave está en su cercanía con la mesa respecto al techo.

La superior por su lado sirve para incluir una fuente de iluminación suave que imite por ejemplo un amanecer y conseguir un halo completo más uniforme, que evite las transiciones duras entre oscuridad y luz.

Por supuesto, esta lámpara 'chandelier' de Xiaomi está totalmente conectada con el ecosistema de interconectividad de la empresa, siendo compatible además con Xiao AI, su asistente de inteligencia artificial presente en China.

Precio y disponibilidad

Como ya es habitual en una buena parte de los productos de Xiaomi, la Mijia Chandelier es una iniciativa de micromecenazgo en YouPin. De ahí que se haya presentado en China por el momento.

Costará 649 yuanes, unos 77 euros al cambio, aunque es lógico esperar que si aterriza en nuestro país, el precio sufra un drástico cambio que llegue incluso a subirlo de cara a una importación por parte de Xiaomi.