Meta lanza las Ray-Ban Display, sus primeras gafas con pantalla integrada con las que quiere jubilar a tu teléfono móvil

Meta tiene un objetivo claro: ser la compañía de referencia en las gafas inteligentes, el dispositivo que está llamado a jubilar a los teléfonos móviles. O al menos a que lo usemos mucho menos. Es por eso que ha presentado las Meta Ray-Ban Display, sus primeras gafas con pantalla integrada, un modelo ambicioso que no llegará de momento a España.

Sí llegarán a España los otros dos modelos de gafas presentados en Meta Connect 2025, las nuevas Oakley Meta Vanguard, pensada para deportistas, y la renovación de sus populares Ray-Ban Meta. Ambas sin pantalla pero con más batería, resolución y mejores especificaciones.

Uno de los detalles más llamativos de las Ray-Ban Display es su precio, pues estarán disponibles por 799 dólares (unos 675 euros), aunque solo estarán disponibles este mes en EE. UU. y a principios de 2026 en Canadá, Francia, Italia y Reino Unido.

Las Ray-Ban Meta de segunda generación y las Oakley Meta Vanguard sí llegan a España a un precio de 419 y 549 euros, respectivamente. Las primeras ya se pueden comprar, mientras que para el modelo deportivo habrá que esperar hasta el 21 de octubre. Además, han rebajado la generación anterior a 329 euros.

Meta Ray-Ban Display

Las Ray-Ban Display cuentan con una pequeña pantalla en el cristal derecho lo suficientemente grande como para leer mensajes de texto o ver un vídeo corto. Está ligeramente desplazada para no interrumpir la visión y desaparece tras unos segundos cuando no se usa para no distraerte. Es una opción similar al modelo que Google dejó ver en su conferencia de desarrolladores.

La pantalla tiene una resolución de 600x600p, pero cuenta con una densidad de 42 píxeles por grado (ppd), superior a la de cualquiera de sus gafas de realidad virtual que ya tiene en el mercado. Dispone además de un motor de luz personalizado y una guía de ondas que ofrece un brillo de hasta 5000 nits pensando en su uso en exteriores.

Meta Ray-Ban Display Meta Omicrono

Estas gafas además, disponen de un conjunto de 6 micrófonos y altavoces de oído abierto con conectividad Bluetooth, cámara de 12 MP con zoom 3X. Cuentan con hasta 6 horas de batería continua con uso mixto por carga y hasta 30 horas de batería con el estuche completamente cargado.

Entre las funciones que pueden hacer estas gafas con inteligencia artificial se encuentra la capacidad de preguntarle sobre lo que estamos viendo, contestar mensajes de WhatsApp de forma discreta, tomar fotos encuadrando, tener subtítulos o traducción en tiempo real de conversaciones, realizar videollamadas, consultar un mapa para llegar a una localización, gestionar la agenda, interactuar con redes sociales como Instagram o poner música.

Meta Ray-Ban Display Meta Omicrono

Para interactuar con la interfaz podremos hacerlo bien a través de conversación con la IA de la compañía o con un nuevo dispositivo que colocaremos en nuestra muñeca y que anticipa una nueva forma de interactuar con los dispositivos. Igual que cuando el ratón llegó a los ordenadores.

Se trata de la banda Neural Meta, una brazalete que permite controlar las gafas de forma silenciosa con sutiles gestos de la mano. Un avance que mostraron en el Connect del año pasado con el prototipo Orion.

Con sutiles movimientos de la mano se puede navegar por la pantalla integrada en las gafas, puedes enviar mensajes privados, traducir, colaborar con Meta AI y mucho más, todo sin tener que sacar el teléfono del bolsillo.

La pulsera cuenta con un diseño cómodo, resistente al agua y 18 horas de duración de batería. Supone un verdadero hito en el control de interfaces y marca un avance en cómo las personas se relacionan con los dispositivos.

Ray-Ban Meta 2

Las nuevas Ray-Ban Meta (Gen 2) son la renovación de su modelo estrella y llegan con dos mejoras clave: más batería y más resolución en vídeo. Ahora, estas gafas ofrecen hasta ocho horas de uso mixto —el doble que la primera versión— y grabación en ultra HD 3K, lo que se traduce en contenidos más nítidos y fluidos sin sacar el móvil del bolsillo.

Una de las máximas de Meta es que sus gafas inteligentes "sean increíbles. Deben ser ligeras, cómodas y verse geniales", explican. Es por eso que esta nueva generación llega en más monturas y diferentes colores buscando llegar a más estilos de personas.

Ray-Ban Meta (Gen 2) Wayfarer Meta Omicrono

Más allá de la batería y la resolución, lo más interesante de estas gafas es lo que sucede en su interior.

Van mejorando poco a poco el sistema integrado de inteligencia artificial para que Meta AI pase de ser un asistente que activas con una palabra a estar siempre disponible. Esta ambición es un desafío técnico y tenerlo completamente activo consume la batería en una o dos horas.

Ray-Ban Meta Headliner (Gen 2) Meta Omicrono

Entre las novedades ya disponible de la IA está el enfoque de conversación, una nueva función que ayudará a escuchar mejor en entornos ruidosos, parecido así a lo que hacen los AirPods Pro. Cuando estás en lugares concurridos, los altavoces de oído abierto de tus gafas con IA para amplificar la voz de la persona con la que hablas.

Esta funcionalidad llegará además en octubre al resto de modelos lanzados en el mercado, es decir, la primera generación de Ray-Ban Meta y a las Oakley Meta HSTN como una actualización de software.

Oakley Meta Vanguard

Si en junio Meta presentó su primer modelo con Oakley pensando en un estilo de vida más aventurero y desenfadado que las Ray-Ban, ahora va un paso más allá con las Oakley Meta Vanguard, un modelo pensado para hacer deporte de alto nivel.

"Para que las gafas con IA se popularicen, necesitamos monturas diseñadas para diferentes actividades y estilos, que se adapten a tus gustos", explica Meta para introducir estas nuevas gafas con IA de alto rendimiento que combinan el estilo clásico de Oakley con la durabilidad necesaria para soportar deportes de alta intensidad.

Oakley Meta Vanguard Meta Omicrono

El diseño de estas gafas cambia por completo con respecto a los modelos precedentes de Meta, con una gran lente frontal cuya cámara queda por encima del puente de la nariz y el indicador LED de grabación a la altura de la frente.

Disponen de una clasificación de resistencia IP67 y son totalmente resistentes al sudor e incluso pueden sumergirse temporalmente hasta un metro de agua. Además, están diseñadas con lentes Oakley PRIZM Shield intercambiables, para poder personalizar tu look y optimizarlo para diversas condiciones de iluminación.

Oakley Meta Vanguard Meta Omicrono

La batería dura hasta nueve horas con uso combinado, pensando en poder realizar rutas o competiciones con una única carga. Además, llega para competir contra las cámaras de acción, pues el campo de visión es más amplio con 122 grados. Asimismo, la calidad de vídeo es 3K con un sistema de estabilización de imagen.

Cuenta con nuevos altavoces de oído abierto más potentes, pensando en escuchar música en entornos complicados y son seis decibelios más que los de las Oakley Meta HSTN. Se combinan con la nueva tecnología de reducción de ruido del viento de hasta 48 km/h, buscando ser perfectos para montar en bici, hacer snow o correr.

Oakley Meta Vanguard Meta Omicrono

Uno de las novedades que acompaña a estas gafas son los modos de captura: Hyperlapse y Cámara lenta, para que puedas capturar tus aventuras épicas de nuevas maneras. Algo que también llega a las Ray-Ban Meta 2 y las Oakley Meta HSTN.

Pensando en que las usarán deportistas, las gafas se integrarán con aplicaciones populares como Garmin o Strava a través de la app Meta AI. Con ello podremos llevar el rendimiento de nuestros entrenamientos con resúmenes e indicaciones de salud.

Asimismo, han desarrollado una nueva función de captura automática con Garmin que activa tus gafas para grabar vídeos automáticamente según tus estadísticas y logros de entrenamiento. Al alcanzar una distancia determinada o acelerar a fondo, tus gafas pueden grabar un vídeo sin usar las manos y sin tener que pedírselo.

Además, si se vincula la app Meta AI con Garmin o Strava, incluso puedes superponer las estadísticas de rendimiento en tus vídeos antes de compartirlos en redes sociales y presumir de los logros conseguidos.