Los primeros auriculares de diadema CMF son oficiales: la submarca de Nothing los presentarán este mismo mes

Los recientes productos de Nothing han puesto a la empresa de Carl Pei en una tesitura excelente. Sus Nothing Phone (3), sus recientes Nothing ear (3) y su aspiración a desarrollar productos de IA hacen que sea una firma envidiada en España.

Algo similar ocurre con CMF, la submarca económica de Nothing que ha causado furor con sus teléfonos y accesorios ultra económicos. Ahora, esta empresa lanzará sus CMF Headphone Pro, sus primeros auriculares de diadema.

Lo harán muy pronto, además; este mismo mes de septiembre. El próximo día 29 podremos conocer todo sobre estos nuevos auriculares, que presumiblemente contarán con una excelsa relación calidad-precio.

Los primeros auriculares de CMF son oficiales

CMF lleva ya unos meses causando auténtico furor en el sector tecnológico. Por apenas 250 euros podemos llevarnos el CMF Phone Pro 2, un tremendo dispositivo que reventó en mayo la gama media de Android.

Un sucesor de ya un excelso CMF Phone 1, un teléfono que por menos de 200 euros se convirtió en todo un banger en su día. Por último, teníamos sus accesorios, incluyendo unos CMF Buds tremendamente recomendables.

CMF Headphone Pro en su imagen promocional. Nothing Omicrono

Ahora, Nothing anuncia que el próximo 29 de septiembre a las 13:30 de la tarde (hora peninsular española) se darán a conocer los CMF Headphone Pro, los primeros auriculares en formato diadema de la submarca.

Y es que como ya hemos explicado, en el catálogo de Nothing faltaban unos auriculares económicos que dieran un golpe en la mesa. A Nothing le pasaba algo parecido; un problema que solucionaron con sus Nothing Headphone (1).

Ya se han lanzado las primeras imágenes en forma de teaser y comprobamos cómo se repiten los colores característicos de CMF, como el naranja y el azul claro turquesa. De momento, solo hemos visto las copas de los auriculares.

Las imágenes sugieren levemente que los CMF Headphone Pro podrían tener auriculares con copas magnéticas o que en su defecto podrían ser fácilmente extraíbles e intercambiables, aunque no se sabe con certeza.

Esta filosofía de diseño 'modular' ya se ha visto en los móviles de CMF, que incorporan un divertido sistema de acople y desacople de accesorios mediante herramientas para darle un nuevo acabado a dichos teléfonos.

Obviamente, no se saben detalles como el precio o las especificaciones técnicas, puntos clave en los productos de CMF. Sin duda alguna podemos esperar dispositivos económicos pero que presuman de un muy buen hardware.