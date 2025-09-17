Así es el DJI Mini 5 Pro, el primer dron pequeño con sensor de una pulgada y 50 Mpx que además graba en vertical

Pese a los múltiples problemas que estaría teniendo DJI en Estados Unidos referente a la escasez de dispositivos por culpa de las aduanas, la empresa sigue lanzando productos exitosos en España. El ejemplo perfecto es el DJI Mini 5 Pro, el nuevo dron 'mini' de DJI.

Tal y como se había filtrado, DJI ha lanzado su nueva iteración en su línea de drones compactos, incorporando a su catálogo un DJI Mini 5 Pro que llega con un brutal sensor de una pulgada y 50 megapíxeles de resolución.

No solo eso; el Mini 5 Pro integra una buena cantidad de mejoras, como una autonomía de 36 minutos de vuelo y un nuevo modo Med-Tele de 48 mm para conseguir una mayor resolución en zoom digital, entre otras bondades.

Llega el DJI Mini 5 Pro con 50 Mpx

La joya de la corona de este dron es el sensor CMOS de una pulgada, el primero ubicado en un dron con cámara mini en todo el mundo, que otorga al usuario la capacidad de grabar en 4K a 60 fps, con 14 pasos de rango dinámico.

Si el usuario así lo desea, puede optar a un modo de cámara lenta, pero sin bajar la resolución. Exacto, el DJI Mini 5 Pro puede grabar en 4K a 120 fotogramas por segundo para conseguir tomas mucho más fluidas.

DJI Mini 5 Pro en vuelo. DJI Omicrono

La grabación en vídeo es el gran fuerte del DJI Mini 5 Pro. Así lo demuestra su capacidad de grabar vídeo en 10 bits, en códec H.265 con un ISO máximo de 12.800. Soporta los perfiles logarítmicos D-Log M de DJI y el formato HLG, con ISO máximo de 3200.

El propio dron se vale de una rotación de alabeo en 225 grados y lo que DJI llama un sistema de grabación vertical real, que se compenetra con un genial estabilizador y los ya clásicos modos inteligentes para ofrecer una grabación en vídeo más dinámica.

Junto al sensor de 50 Mpx DJI ha incluido en su Mini 5 Pro un sensor LiDAR frontal unido a otros sensores de visión, que dan como resultado un sistema de detección de obstáculos omnidireccional en escenas nocturnas.

De hecho, el dron puede memorizar rutas de vuelo concretas si las condiciones de luz acompañan, dando lugar a una función de despegue y regreso seguros sin necesidad de conexión satelital.

DJI Mini 5 Pro. DJI Omicrono

Desde DJI presumen de este sistema, sustentado en lentes de ojo de pez delanteros y traseros, lentes binoculares, el ya mencionado LiDAR y un práctico sensor infrarrojo 3D en la parte inferior.

La característica ActiveTrack 360 ha recibido una mejora en rendimiento, añadiendo más estabilidad y seguridad al conjunto para rastrear a personas en diversos escenarios, logrando un encuadre y seguimiento automáticos óptimos.

No faltan los modos QuickShot, Timelapse o Spotlight que los usuarios más experimentados en materia podrán aprovechar, consiguiendo tomas dinámicas y espectaculares tanto en escenarios artísticos como deportivos.

Precio y disponibilidad

El DJI Mini 5 Pro ya se puede comprar en tiendas de DJI y en distribuidores en varias configuraciones. La más básica cuesta 799 euros en todos estos establecimientos físicos y online.

Accesorios del dron. DJI Omicrono

Junto a esta opción que incluye únicamente el dron tenemos otras dos configuraciones: el pack DJI Mini 5 Pro 'Vuela Más' con el DJI RC-N3 por 999 euros y el pack DJI Mini 5 Pro 'Vuela Más' con el DJI RC 2 por 1.129 euros.