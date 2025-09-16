Las gafas de Meta con pantalla en el cristal llegan esta semana: se filtran por completo antes de la presentación oficial

El catálogo de Meta podría cerrar la semana con cuatro gafas inteligentes distintas. Las ya conocidas Ray-Ban Meta, presentadas hace años; el modelo deportivo Oakley Meta, anunciadas este mismo año y dos nuevas que se darán a conocer mañana, según una filtración de la propia marca.

Los sucesivos rumores de los últimos meses ya apuntaban a un importante anuncio, pero no se esperaba esta filtración un día antes de la presentación. A veces el despiste más simple puede arruinar mucho, un vídeo publicado por error antes de tiempo ha desvelado una de las novedades más esperadas de Meta.

La matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp ha filtrado sus nuevas gafas inteligentes junto a la marca Ray-Ban en su propio canal de YouTube. El vídeo ya se ha eliminado, pero como informan medios como UploadVR, ha bastado para conocer la que sería la gran sorpresa de su próximo evento, Connect, programado para esta semana.

Wow! The next gen of Meta smart glasses features the new Meta Ray-Ban Display and sEMG wristband.



Hoping to try them out this week at Meta Connect. They look incredible. pic.twitter.com/R5WYfAPrPp — Justin Ryan ᯅ (@justinryanio) September 15, 2025

La cita con el gigante tecnológico es el miércoles 17 de septiembre a las 8:00 p.m. ET (las 2 de la madrugada en el horario de España peninsular). En esta presentación, por lo que se ha podido ver en la filtración, se darán a conocer dos nuevas gafas.

El primer modelo filtrado sería la segunda versión de las Ray-Ban de Meta con pantalla en una de las lentes y pulsera para controlar el dispositivo. El vídeo también mostraba otro modelo de gafas envolventes Oakley "Sphaera" con cámara en el visor.

Según informa UploadVR, la pantalla se encuentra en el cristal derecho de las gafas y con ella se pueden consultar datos como un mapa para orientarse, traducir una señal en la calle o hablar con la IA de Meta para responder preguntas.

La industria tecnológica parece estar decidida a crear el próximo dispositivo que jubile al smartphone. Esta pantalla es la clave de esta nueva generación, un avance que también ofrecen las últimas Gafas de Google y que Apple estaría trabajando para presentar sus propios modelos en unos años. Este elemento, junto con las cámaras, micrófonos y la ayuda de la IA para ejercer de asistente prometen reemplazar al que todavía es el dispositivo estrella: el teléfono móvil.

Las nuevas Ray-Ban de Meta, además, integran una pulsera para responder mensajes. A principios de año, CNBC informó que la pulsera que acompaña a estas gafas, cuyo nombre en código es "Hypernova", utilizaría tecnología de electromiografía de superficie (sEMG) para registrar e interpretar los movimientos de la mano, siendo de ayuda a la hora de controlar el dispositivo.

Quedan algo más de 24 horas para conocer todos los detalles de estas gafas desveladas antes de tiempo, como su precio y las fechas en las que se podrán adquirir en los diferentes países.