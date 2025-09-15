El secreto de esta minicasa con remolque es una cama elevable que transforma el salón en un dormitorio en pocos segundos

La crisis de la vivienda que asola a España está causando que algunos ciudadanos opten por soluciones poco ortodoxas: las minicasas. Existen modelos incluso para cuatro personas que además son remolcables y se pueden montar en cualquier parte.

La constructora Tru Form Tiny ha ideado una variante que mezcla lo mejor de las estéticas modernas actuales con un aprovechamiento del espacio totalmente inusitado. Y es que la clave de su Terra Urban es su comedor-dormitorio.

El espacio central, que usualmente está dedicado a ser una salita de estar, esconde un segundo dormitorio con una cama elevable que permite que una persona pueda dormir allí sin problema alguno. Y no es su único secreto.

La minicasa de espacio ultra aprovechado

Como ya es habitual en estas casas, el espacio está exprimido hasta el más mínimo detalle. Además de tener los usuales compartimentos repartidos por toda la casa, la Terra Urban incluye un comedor, una cocina, un baño y un dormitorio.

El lavabo, por cierto, es de piedra y tiene un inodoro con descarga, así como una ducha y un espacio de almacenamiento. En la escalera (con espacios incluidos) hay un dormitorio tipo loft con techo bajo y plataforma baja.

Interior de la casa con la cama elevable. Tru Tiny Form Omicrono

Junto a la cocina tenemos un espacio que sirve como salita de estar y comedor, que esconde un secreto: una cama elevable que se posiciona justo por encima del sofá central.

Cuando no se está usando, la cama se coloca cerca del techo, sirviendo como techo improvisado superior y como armazón decorativo. Con un botón, el armazón motorizado baja la cama hasta el sofá, permitiendo a una persona dormir ahí.

Todo el espacio está rematado con abundantes cristaleras que dejan pasar la luz y acabados blancos y tonos madera. Hasta tiene aire acondicionado en la parte central, que comparte espacio con la salita y con la cocina.

Esta última dispone de vitrocerámica, encimera con temática de mármol, campana de extracción y una bandeja superior de madera con todos los utensilios. Le siguen espacios de almacenamiento, lavavajillas y horno, además de microondas y nevera.

Lo mejor es que la minicasa Terra Urban dispone de un sistema de remolque que otorga la capacidad al usuario de transportarla a donde este desee sin ningún tipo de problema. De hecho, Tru Form Tiny ofrece una variante de instalación autónoma, con paneles solares y baterías.

El problema es que este hogar se vende en Estados Unidos por 75.000 euros, unos 89.000 dólares al cambio. La versión con paneles solares se vende a un precio ligeramente superior, lo que obliga a que los usuarios nómadas tengan que pagar un poco más.