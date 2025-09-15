Adiós a tu viejo televisor: las nuevas teles Mini-LED de Xiaomi son bestias con tasas de refresco a 330 Hz y 5.200 nits

Aunque Xiaomi ha diversificado muchísimo su catálogo de productos para ofrecer electrodomésticos imposibles y gadgets de belleza potentísimos, uno de sus fuertes siguen siendo sus televisores en España. Y acaban de renovarlos.

Hablamos de los nuevos Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026, la nueva generación de televisores con tecnología mini-LED y Xiaomi Surge OS 3 que mejora drásticamente lo que ya vimos con los TV S Mini LED del año pasado, disponibles en España.

Presentados en China, los nuevos televisores aterrizan en hasta cuatro tamaños distintos: 65, 75, 85 y 98 pulgadas de diagonal. Entre sus novedades tenemos nuevas tasas de refresco, más brillo y tecnologías de primer nivel.

Nuevos televisores de Xiaomi

Lo primero que debemos destacar de estos televisores no es otra cosa que sus pantallas Mini-LED, con 1.792 zonas de atenuación y resolución 4K. Además de contar con un brillo de 5.200 nits máximos, disponen de 165 Hz de tasa de refresco.

Sin embargo, Xiaomi nos permite forzar el panel y llevarlo a nada menos que 330 Hz, una tasa muy superior a lo visto incluso en monitores de gama alta que suelen rondar los 180 y los 265 Hz.

Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026. Xiaomi Omicrono

Por si fuera poco, estas tasas están aderezadas con AMD FreeSync Premium y VRR para eliminar el tearing, mejorar la fluidez del movimiento y jugar a juegos a nivel profesional. A esto le sumamos una conectividad excelsa.

Las TV S Pro Mini LED 2026 de Xiaomi incorporan 3 HDMI, todos 2.1, varios USB 2.0 y 3.0, una entrada AV, antena, Ethernet, salida óptica de audio y unos altavoces firmados por Hamran, potenciados con Dolby Atmos.

No faltan unos bordes de pantalla brutalmente aprovechados, con un ratio de panel del 95% que además están calibrados desde la misma fábrica, abarcando la totalidad de la cobertura de color DCI-P3. El procesador elegido para estos dispositivos es el XM9000 de Xiaomi.

Por cierto, el sistema operativo será HyperOS 3 (aunque su variante europea seguramente sea Google TV) y el sonido correrá a cargo de una serie de altavoces de 61 W, con soporte para la tecnología AudioEFX.

Sin embargo, toda esta estrategia de lanzamiento se ha centrado en el territorio chino. No se sabe si Xiaomi acabará trayendo estas teles a España (es muy probable que sea así) aunque con lógicas variaciones en el precio.

Precio y disponibilidad

De momento, las Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026 se han lanzado en la versión china de la empresa. Dado que esta línea ha estado presente en Europa, es razonable pensar que también veremos esta actualización.