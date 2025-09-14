El invento que reinventa el horno tradicional: puede hornear, recalentar y cocer la comida para cuatro personas

Las freidoras de aire fueron el pistoletazo de salida a toda una serie de electrodomésticos de cocina que permiten sustituir los enormes hornos tradicionales. Para quienes no tienen el espacio suficiente en casa o que buscan un aparato más versátil, han surgido los hornos eléctricos como los que se pueden encontrar en Lidl, y ahora llega el primer cajón de vapor.

Presentado en primicia en la feria de tecnología IFA, esta innovación de Miele está pensada para dar más versatilidad a los cocineros sin ocupar mucho espacio en las cocinas. El objetivo principal es reunir varios electrodomésticos en uno de tamaño compacto. Tres herramientas en uno.

Este electrodoméstico tiene una altura de solo 14 centímetros y se ha presentado en la base de un horno convencional. Este cajón se adapta a las necesidades individuales o de toda la familia. Su capacidad es suficiente, según explica la propia empresa, para preparar una comida para cuatro personas.

Se trata de una solución 3 en 1 que ofrece horneado, recalentamiento y cocción. Esto se consigue con un horno combinado con microondas. No obstante, las posibilidades son muchas más con los más de 100 programas automáticos que integra el sistema.

Miele ha concebido este nuevo horno para que su uso sea sencillo. Además de controlar sus funciones desde la aplicación de la propia marca, para abrir la tapa solo es necesario pulsar un botón, evitando así situaciones peligrosas en las que el cocinero pueda quemarse.

Cocina de exteriores Miele Omicrono

"El nuevo cajón de vapor es nuestra respuesta a la creciente demanda de soluciones multifuncionales para cocinas con espacio limitado", afirma el Dr. Reinhard Zinkann. "En combinación con un horno compacto, es posible preparar menús completos en dos compartimentos de cocción separados con la reconocida calidad de Miele". Esto recuerda a otras innovaciones el horno doble creado por Samsung que utilizan reputados cocineros españoles como los Hermanos Torres.

No es la única novedad que la marca ha presentado en la reciente feria alemana. Miele ha creado una cocina modular para exteriores. Dreams consta de numerosos módulos que se pueden combinar individualmente, desde barbacoas de gas múltiples hasta una placa de cocción, un fregadero y un frigorífico para exteriores, así como una amplia gama de más de 60 accesorios que pueden ser coordinados.

Uno de los aspectos más destacados es la «Fire Pro IQ», una barbacoa de gas inteligente que regula automáticamente la temperatura y asa platos completos de forma independiente. La barbacoa también se limpia sola en el modo AutoClean y se controla a través de la pantalla integrada.