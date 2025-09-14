El invento para convertir tu coche en caravana: una tienda con despliegue automático y techo transparente

Aunque el verano está a punto de irse de España, muchos aprovechan estos días para realizar las escapadas de última hora. Marcas de todo tipo, incluso Xiaomi, tienen inventos y sistemas para convertir cualquier coche en una tienda de campaña improvisada.

La compañía china Wild Land podría haber lanzado la solución definitiva para este fin: la tienda de campaña eléctrica de dos pisos Sky Rover, pensada para el techo de nuestro automóvil y que facilita enormemente aspectos como el montaje sin renunciar a la comodidad.

Y es que lejos de ser una tienda de campaña más que hay que montar en el techo siguiendo unos pasos, la Sky Rover tiene la particularidad de tener un sistema de despliegue automático para tenerla lista en apenas unos pocos segundos.

La tienda de campaña de techo definitiva

La gran baza de la tienda de campaña Sky Rover se basa en un sistema de elevación electroneumático, que se puede activar por control remoto y que permite al conjunto desplegarse por sí sola a lo largo de su sitio de anclaje.

El techo se va levantando poco a poco, mientras los paneles de extensión sobre los que dormimos se abren a ambos lados. En lugar de tener una forma cuadrada, la Sky Rover presenta un diseño ligeramente distinto, con un techo rígido transparente.

Tienda de campaña Sky Rover.

Esta idea tiene una ventaja adicional: cuando la tienda está plegada, ocupa muy poco espacio en el techo de nuestro coche, por lo que no destacará demasiado una vez instalada. Por cierto, también incorpora un sistema manual de desplegado mediante manivela.

La tienda totalmente plegada ocupa 175 centímetros de largo junto a unos 136 de ancho, con un grosor máximo de 34 centímetros. Su techo rígido es resistente a los rayos del sol y a los arañazos del día a día.

Para reforzar la seguridad, la tienda de campaña Sky Rover integra cierres de sujeción en los extremos de su escalera. La base sobre la que el usuario descansa se basa en una estructura trapezoidal plegable.

En los extremos de las paredes nos encontramos estructuras en forma de X para reforzar la fuerza, la durabilidad y la estabilidad de la propia tienda, evitando problemas fruto de una mala construcción.

Interior de la Sky Rover. Wild Land Omicrono

Otras bondades incluyen un techo antilluvia y un conjunto de tres ventanas que se compenetran junto al techo rígido que además, montan una suerte de 'persianas' para controlar la cantidad de luz y brisa que queremos que nos llegue.

Así, el interior se conforma de hasta cuatro espacios que dejan pasar la luz. Las ventanas, además de tener persianas, también tienen protección antimosquitos y hasta luz.

La joya de la corona se encuentra en el techo, con añadidos que permiten ver las estrellas, escuchar la lluvia caer y presenciar atardeceres, según las necesidades. También es posible tapar todas las entradas de luz si así lo queremos.

No faltan añadidos que van desde una minimesa plegable hasta una pequeña estación de trabajo, así como una colchoneta plegable. Wild Land también incluye un saco de dormir impermeable, una almohada y hasta una bolsa que sirve como urinario de emergencia.

Precio y disponibilidad

La tienda de campaña Sky Rover de Wild Land se vende únicamente en Estados Unidos, aunque podremos optar por los distribuidores internacionales que la venden. En cualquier caso, tendremos que pagar 4.099 dólares por ella, el equivalente a 3.480 euros.