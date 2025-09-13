Adiós a las ruedas pinchadas: el invento de Xiaomi para inflar neumáticos y objetos en pocos segundos con un botón

El catálogo de dispositivos de Xiaomi es tan grande y abultado que hay literalmente de todo. Lavadoras tope de línea con zonas de lavado independientes, purificadores potentísimos y gigantescos televisores de hasta 75 pulgadas pueblan las tiendas de la firma.

No faltan los gadgets del día a día que hacen nuestra vida más fácil. Por ello Xiaomi acaba de lanzar en China el Mijia Portable Inflator, que como su nombre indica es un inflador portátil consistente en una bomba de aire portátil.

No solo es un dispositivo increíblemente económico, sino que pesa apenas 240 gramos, un 50% menos que el Mijia Air Pump 2 previo del mercado. Y sí, puede inflar prácticamente todo lo que imaginemos.

El inflador portátil de Xiaomi

La bomba de aire de Xiaomi está confeccionada en un único bloque con una manguera que cuenta con un cilindro de aleación fundida de alta precisión, que ofrece hasta 150 psi de presión de aire.

Puede inflar neumáticos de bicicletas, motocicletas e incluso coche. También puede llenar de aire balones, inflables de playa y muchísimos otros objetos de tamaño medio en apenas unos segundos, gracias a un motor sin escobillas integrado.

Bomba de aire de Xiaomi. Xiaomi Omicrono

La energía corre a cargo de una batería de 2.000 mAh que puede inflar, según Xiaomi, hasta 8 neumáticos de bicicleta vacíos o lo que es lo mismo, recargar 43 veces neumáticos de un patinete eléctrico. Todo ello con una sola carga.

El motor se encarga de optimizar la disipación de aire interno para evitar sobrecalentamiento y afianzar el flujo de aire de forma que sea consistente y constante. También disponemos de numerosos modos de inflado para distintos utensilios.

Por ejemplo, el inflador de Xiaomi integra modos para bicis, motos, patinetes, coches y balones, además de un modo totalmente personalizable para ajustar entre 0,2 y 10,3 bares (o entre 3 y 150 psi).

La seguridad es otro aspecto pensado en este dispositivo. Para evitar que el inflador, valga la redundancia, infle de forma excesiva el objeto este se apaga una vez alcanza la presión necesaria y así evitar riesgos.

Bomba de aire de Xiaomi. Xiaomi Omicrono

La información se muestra en una pantalla LCD integrada en el cuerpo, que muestra la batería restante y la presión, calibrada de forma automática con cada encendido con un rango de detección de más o menos 1 psi.

Por si fuera poco, Xiaomi también ha incluido en su inflador una pequeña linterna LED con luz blanca y luz intermitente. Con el dispositivo se añaden adaptadores de todo tipo, boquillas y hasta un bolsillo de transporte.

Precio y disponibilidad

El inflador de Xiaomi se ha lanzado en YouPin, su plataforma de micromecenazgo a un precio de 150 yuanes, que al cambio suponen poco menos de 18 euros. Un precio imbatible para un producto que esperamos que llegue finalmente a España.