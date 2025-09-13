Adiós al Rolex Submariner: TAG Heuer presenta un reloj espacial con inspiración en las diferentes fases de la Luna

TAG Heuer es una de las marcas de relojes más conocidas en España. El fabricante suizo cuenta con una gran variedad de modelos, desde un smartwatch ideado para golfistas hasta otro para los amantes de Super Mario Bros. Ahora la marca mira al cielo con una nueva línea de relojes inspirados en la Luna, los TAG Heuer Carrera Astronomer.

Durante la celebración del Geneva Watch Days 2025 la marca relojera ha presentado dos innovaciones: la tecnología TH-Carbonspring y el nuevo modelo TAG Heuer Carrera Astronomer. La primera consiste en una nueva espiral de carbono para relojes mecánicos que ha costado una década de investigación.

El TH-Carbonspring se utilizará inicialmente en dos ediciones limitadas: Monaco Flyback Chronograph y Carrera Chronograph Tourbillon Extreme Sport. Asegura la marca que esta innovación mejora notablemente la resistencia ambiental y la estabilidad a largo plazo de los relojes mecánicos.

El TH-Carbonspring TAG Heuer Omicrono

Entre sus cualidades está la resistencia a los campos magnéticos de los dispositivos electrónicos cotidianos como puede ser el teléfono móvil. También promete soportar impactos que normalmente afectarían a la precisión del reloj y el carbono reduce la inercia que suele lastrar el rendimiento cronográfico.

En segundo lugar, el reloj Astronomer se suma a la colección TAG Heuer Carrera. La serie rinde homenaje a la historia espacial de la marca, ligada al cronómetro que acompañó a John Glenn en 1962 durante la misión Friendship 7, el primer reloj suizo en alcanzar la órbita terrestre.

Los tres modelos de los que se compone esta nueva serie destacan por su diseño elegante y la integración de un calibre 7 que muestra las siete fases de la luna en un disco rotatorio que se sincroniza diariamente con el ciclo lunar real.

El TAG Heuer Carrera Astronomer presenta una edición de tres modelos, todos de 39 mm y una con una reserva de marcha de 50 horas. El primero de ellos está fabricado en acero inoxidable con una esfera plateada y brazalete metálico.

TAG Heuer Carrera Astronomer TAG Heuer Omicrono

Los otros dos diseños son, cada uno, una edición limitada de 500 piezas en acero pero con detalles en otras tonalidades. Uno mezcla el metal con el oro rosa y un brazalete bicolor. En tercer lugar, la otra edición limitada de 500 piezas ofrece indicadores en turquesa que se iluminan en la oscuridad y correa de piel gris.

En este orden, los tres modelos tienen un precio de 4.800 euros, 7.250 euros y 4.600 euros respectivamente. Estarán disponibles a partir del mes de octubre de 2025.