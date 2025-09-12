El iPhone Air es el móvil más robusto de Apple: no podrás doblarlo y así ha quedado demostrado en vídeo

Entre los iPhone 17 y 17 Pro que se podrán reservar hoy en España, se sitúa un llamativo iPhone Air que ha copado todas las miradas. El teléfono más delgado de la historia de Apple ha suscitado dudas sobre su resistencia. Dudas que han quedado disipadas.

Desde Apple están completamente seguros de la resistencia de su nuevo dispositivo ultrafino. De hecho, todo apunta a que no son ajenos a las problemáticas del pasado como el conocidísimo 'Bendgate', que afectó a los iPhone 6.

El canal de YouTube Tom's Guide ha publicado una entrevista con dos de los jefazos más relevantes de Apple. Greg 'Joz' Joswiak, vicepresidente sénior de marketing internacional y John Ternus, vicepresidente de ingeniería de hardware. Y en él, piden a los entrevistadores que intenten doblar el iPhone Air.

No, el iPhone Air no se dobla

La ligereza y grosor del iPhone Air presentan dudas, y por supuesto los entrevistadores aprovecharon para preguntar a Joswiak y Ternus acerca de ello. Explican que el iPhone Air cuenta con un chasis de titanio "muy, pero que muy fuerte".

Tal es la confianza que Joswiak, con una sonrisa pícara, directamente le lanza el teléfono a uno de los entrevistadores y le dice: "intenta doblarlo. Venga, me hago responsable", dice el directivo.

Entrevista con Joswiak y Ternus.

"Sí que se dobla muy ligeramente, pero vuelve a su forma normal", dice uno de los entrevistadores, que afirma aplicar toda su fuerza contra el teléfono. "Claro, si aplicas suficiente carga, puedes llegar a doblarlo un poco, pero vuelve a su forma", responde Ternus.

"Es casi como un edificio sísmico", expone en contraposición Joswiak. "Es la idea; que debería doblarse un poco y luego volver a ser normal", apostilla el directivo. Y no es el único secreto que guarda el propio teléfono.

Ante la pregunta de si esta solución podría dañar la batería, Ternus responde: "Tenemos un recubrimiento de metal en la batería, lo que hace que la batería en sí sea un componente mucho más resistente", a prueba de estos tests.

Esta demostración de fuerza no es nueva. Sí, el iPhone Air es el móvil más delgado de la historia de Apple, pero no el dispositivo más fino. Ese honor se lo lleva un iPad Pro M4 que destaca por unos ínfimos 5,1 milímetros de grosor, 0,5 menos que el iPhone Air.

iPhone Air Chema Flores Omicrono

Y por supuesto, el iPad también fue sometido a pruebas que otros modelos, como los iPad Pro M1 o M2, no superaron. 'Youtubers' como Zack de JerryRigEverything intentó doblarlo con todas sus fuerzas sin conseguirlo, aunque sufriendo lógicos daños por el camino.

Independientemente de los resultados, estos son escenarios muy alejados de la vida diaria. Nadie va a aplicar tantísima fuerza ni a los iPad Pro M4 ni a los iPhone Air, por lo que queda claro que los días del 'Bendgate' han terminado para los de Cupertino