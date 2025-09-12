Hoy puedes reservar los nuevos iPhone 17 y iPhone Air: precios y truco para tenerlo antes que nadie en España

La resaca del último evento de Apple, Awe Dropping, no cesa en España. Además de dar luz a los brutales iPhone 17 e iPhone 17 Pro, la empresa pudo presentar su revolucionario iPhone Air, consolidando una familia de teléfonos top. Hoy se podrán reservar en España.

Sí, podrás reservar los iPhone 17 hoy mismo, 12 de septiembre, desde el territorio español. La página web de Apple abrirá las reservas a partir de las 14:00 de la tarde, hora peninsular española, de cara a un lanzamiento proyectado para el 19 de septiembre.

Repasamos no solo las opciones de compra que tenemos disponibles, sino qué opciones de colores y almacenamiento tenemos. Una lista completa de especificaciones para ayudarte a elegir el iPhone perfecto para ti.

Reserva hoy tu iPhone 17

Además de los iPhone 17, se pueden reservar otros productos desde la web. A fecha de escrito este artículo, ya es posible reservar los AirPods Pro 3, los Apple Watch Series 11, Watch SE 3 y Watch Ultra 3.

Tanto estos dispositivos como los iPhone 17, 17 Pro e iPhone Air estarán disponibles de forma oficial el próximo día 19 de septiembre. Es decir, una semana después de su apertura de reservas. Esta es la lista completa de precios y opciones:

Modelo Almacenamiento Precio iPhone 17 256 GB 959 euros iPhone 17 512 GB 1.209 euros iPhone Air 256 GB 1.219 euros iPhone Air 512 GB 1.469 euros iPhone Air 1 TB 1.719 euros iPhone 17 Pro 256 GB 1.319 euros iPhone 17 Pro 512 GB 1.569 euros iPhone 17 Pro 1 TB 1.819 euros iPhone 17 Pro Max 256 GB 1.469 euros iPhone 17 Pro Max 512 GB 1.719 euros iPhone 17 Pro Max 1 TB 1.969 euros iPhone 17 Pro Max 2 TB 2.469 euros

Por otro lado, tenemos las opciones de colores disponibles para cada modelo:

iPhone 17: Blanco, negro, azul neblina, lavanda y verde salvia.

Blanco, negro, azul neblina, lavanda y verde salvia. iPhone Air: Blanco, negro espacial, dorado claro y azul cielo.

Blanco, negro espacial, dorado claro y azul cielo. iPhone 17 Pro y Pro Max: plata, azul oscuro y naranja cósmico.

Consejos para reservar los iPhone 17

De forma previa, Apple cerrará la tienda para prepararse, lo que nos da margen para actuar. Lo idóneo es que estemos presente en la web varios minutos antes, como 5 o 10 minutos, para estar preparados.

iPhone ir. Chema Flores Omicrono Cupertino

Usa esta guía de compra y precios para tener claro de antemano cuál es el iPhone que te quieres comprar. De esta forma, cuando vayas a reservarlo, no perderás el tiempo mirando opciones, quedándote sin existencias por el camino.

Otro detalle importante es tener siempre varios dispositivos a mano para comprar. Si algo falla con tu ordenador de escritorio o portátil, puedes usar la app de tienda de Apple desde tu iPhone para comprar con un par de clicks.

El mejor consejo que podemos darte es, además, revisar el límite de compra de tu tarjeta de crédito. A nada que elijamos una opción de almacenamiento superior, la compra superará los 1.000 euros de precio.

Conviene o bien llamar a tu banco o bien revisar bien la aplicación para comprobar que la tarjeta no tiene un tope delimitado, ya que a la hora de realizar la compra, este límite cancelaría la compra.

iPhone 17 Pro. Chema Flores Omicrono Cupertino

Recordemos que las reservas se harán por miles, lo que mermará el stock de Apple rápidamente, especialmente teniendo en cuenta lo buenos que son estos teléfonos. Te recomendamos, sobre todo, ser rápido y preciso para no quedarte atrás.