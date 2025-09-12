El genial invento que quiere revolucionar las bicicletas eléctricas: una batería 'infinita' fácil de reparar y más segura

Las baterías, uno de los componentes básicos de los vehículos eléctricos, tienen un fallo de diseño difícil de solventar. Cuando empiezan a fallar no hay vuelta atrás y toca cambiarlas por otras. En la gran mayoría de las ocasiones, solo una o dos células del interior de la batería están dañadas, o lo que ha fallado es un componente electrónico al que no se puede acceder.

Las baterías convencionales de este tipo están formadas por células 18650 soldadas en serie y en paralelo, conectadas a un sistema de gestión de baterías (BMS, por sus siglas en inglés), que se encarga de controlar su funcionamiento de manera segura y eficiente.

Sin embargo, la necesidad de reemplazo es habitual, lo que supone un irreparable daño para el medioambiente y un frecuente problema económico para los usuarios de las bicicletas eléctricas, obligados a desembolsar entre 200 y 800 euros cada vez que tienen que adquirir una nueva.

Al menos, hasta que la startup francesa Gouach decidió cambiar las reglas del juego. Su propuesta, un kit modular que permite cambiar únicamente las células defectuosas o dañadas por otras, desafía décadas de diseño industrial basado en la obsolescencia programada y, además, es compatible con el 90% de bicicletas eléctricas del mercado.

Los responsables de Gouach también han querido ir un paso más allá en materia de seguridad, sustituyendo las tradicionales carcasas de plástico por una de aluminio más resistente al agua y al fuego para evitar uno de las peores fallos de las baterías de iones de litio: su peligrosa propensión a causar incendios y explosiones.

El origen de la batería infinita

Gouach nació en Francia en 2019 de la mano de Alexandre Vallette, cofundador de la startup de inteligencia artificial Snips (adquirida por Sonos), que decidió buscar un nicho de mercado en la fabricación de baterías a través de una solución lo más sencilla, ecológica y directa posible.

La empresa tuvo una visión clara desde sus inicios: construir y comercializar a gran escala la primera batería eléctrica para bicicletas que se pudiera reparar completamente y sin conocimientos de electrónica o mecánica en menos de 10 minutos.

Los componentes de Infinite Battery Gounach Omicrono

Uno de los mayores desafíos fue desarrollar una nueva placa de circuito impreso (PCB) personalizada, además de los contactos de resorte típicos para las baterías recargables 18650, más seguros y resistentes a las vibraciones de la bici que los presentes en los dispositivos que usan pilas convencionales AA o AAA.

La financiación llegó en 2022, con una ronda de inversión en la que Vallette logró recaudar 3,5 millones de euros, pero necesitaba un empuje extra. Lo consiguió a través de Pony, un operador de servicios de bicicletas eléctricas públicas en varias ciudades del sur de Francia.

Puestas a prueba en más de 1.500 baterías eléctricas de uso compartido desde 2023, el uso de estas baterías reparables ha permitido perfeccionar el producto y corregir algunos fallos, con añadidos como una carcasa mucho más resistente frente al agua y al fuego.

Los principales interesados en este producto pueden ser los propios fabricantes de bicicletas eléctricas, que pueden incorporar esta tecnología en sus próximos modelos, pero en Gouach confían sobre todo en el tirón de su batería infinita entre los propietarios de bicicletas eléctricas que busquen una solución económica, sencilla y, por lo que parece, 'infinita'.

Reparable y segura

Infinite Battery es, según sus responsables, "la primera batería de bicicleta eléctrica completamente reparable del mundo, diseñada para máxima seguridad, sostenibilidad y facilidad de uso". Su diferencia fundamental frente a las convencionales radica en su arquitectura modular.

Abrir la carcasa es tan fácil que permite reemplazar las células dañadas o que han agotado su vida útil en minutos con solo un destornillador, eliminando la necesidad de reemplazar completamente este componente clave de las e-bikes.

Ensamblaje de la Infinite Battery

Está disponible en versiones de 36 V y 48 V, lo que la hace compatible con una amplia variedad de bicicletas, aunque dependiendo de su configuración se instalará en uno u otro lugar, ya sea en el propio cuadro, en el portaequipajes o mediante otras fijaciones más creativas.

En cuanto a su capacidad, es de 460 Wh y 450 Wh, respectivamente, con un pico de potencia máxima de salida de 1.400 y 2.000 W. El peso en ambos casos es de 3,5 kg, y sus medidas máximas son de 350 mm de longitud y 94 mm de anchura.

La seguridad ha sido una de las prioridades en el diseño. La batería incluye una carcasa de aluminio ignífuga, que protege contra los incendios y las explosiones que pueden provocar las baterías de iones de litio. Además, tiene clasificación IP67, lo que la protege frente al agua y la humedad.

Además de las mediciones de batería tradicionales (voltajes, corrientes, temperaturas), también cuenta con un acelerómetro, un sensor de humedad y un receptor de Bluetooth integrados. Para acceder a todos sus datos, incluido el alcance restante y el estado de carga, Gouach ha desarrollado una app de código abierto para iOS y Android.

Prueba de resistencia al fuego de Infinite Battery

Según confiesa Vallette en un artículo publicado por Ars Technica, uno de los grandes desafíos en el desarrollo de Infinite Battery fue conseguir que fuera compatible con los motores de tracción central de Bosch.

Estos dispositivos, que se encuentran entre los más populares del mercado, tienen una comunicación cifrada con la batería. Tras mucho ensayo y error un gran esfuerzo de programación, la compañía ha conseguido que también se pueda usar con estos motores.

Ahora, tras haber recaudado cerca de 200.000 euros en la plataforma de crowdfunding Indiegogo, Gouach ofrece directamente el producto a través de su página web, con un precio promocional de 316 euros (aunque hay que adquirir las pilas 18650 aparte).