El asesino de Charlie Kirk usó un rifle para cazar jabalíes: "Era un tiro fácil a 130 metros" aunque no apuntaba al cuello

El fallecimiento del reconocido activista conservador Charlie Kirk ha conmocionado a Estados Unidos. Durante un evento en la Universidad del Valle de Utah, a plena luz del día y ante casi 2.000 asistentes, Kirk sufrió una herida mortal de un disparo en el cuello mientras intervenía ante el público estudiantil.

El FBI ha difundido fotos del sospechoso del asesinato y ofrece 100.000 dólares a quien lo identifique, pero todavía no lo ha localizado. Lo que sí ha aparecido cerca del lugar del atentado, en una zona boscosa y envuelto en una toalla, es el rifle "de alta potencia" y calibre .30 que podría haber disparado el asesino, todavía sin confirmación definitiva. Una imagen difundida por el New York Post revela que se trata de un rifle Mauser, posiblemente el modelo M18.

También se habrían encontrado municiones del calibre .30-06 grabadas con expresiones de ideología antifascista y a favor de las personas transexuales dentro del rifle, según apunta un informe provisional de la policía y una persona familiarizada con la investigación citadas por el Wall Street Journal.

Imágenes del supuesto rifle usado por el tirador para matar a Charlie Kirk ATF Omicrono

Según la reconstrucción de los acontecimientos, el tirador habría utilizado la azotea de un edificio cercano, a una distancia de entre 130 y 180 metros, para disparar un único tiro contra Kirk. "La distancia es corta para un rifle de cierta precisión, por eso ha podido usar un rifle de caza y no uno táctico", señala a EL ESPAÑOL-Omicrono Daniel Álvarez, vicepresidente de la Asociación Nacional del Arma de España (ANARMA).

"Cualquier rifle de cerrojo le habría servido". Por el contrario, en un disparo a mayor distancia, 400 o 600 metros, "la calidad del arma, los materiales y la precisión van sumando puntos y eliminando errores".

La principal hipótesis

Agentes de la ATF, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de EEUU, señalaron durante la tarde de ayer que el asesinato no requería una puntería experta, sugiriendo que el tirador no era un francotirador entrenado.

No obstante, según recoge The New York Times, un alto mando policial puso en duda la verificación de ese informe y aseguró podría haber sido malinterpretado.

El gráfico muestra la distancia desde la que se efectuó el disparo a Charlie Kirk.

En cualquier caso, de confirmarse los primeros indicios, "el tiro era fácil de realizar", corrobora Álvarez. Así, el empleo de un rifle de caza puede sugerir, "o bien que no es un tirador militar o que se ha usado precisamente para despistar y que los investigadores pierdan la trazabilidad hacia un origen militar". Así, el arma elegida no implica necesariamente que el tirador fuera cazador.

En todo caso, señala el vicepresidente de ANARMA, el tirador ha demostrado cierta experiencia ya que, "aunque la distancia es pequeña, ha dado impacto en el primer y único disparo".

En cuanto a la planificación meticulosa del asesinato, parece evidente dado el lugar elegido para realizar el disparo y la rápida fuga posterior. "Si él tenía idea que el mitin se iba a desarrollar en la explanada del campus, lo mejor es localizar una posición elevada. Desde ahí pudo calcular la distancia y saber que con cualquier rifle de cerrojo, por malo que fuera, podía hacer blanco en la cabeza de Kirk".

Eso sí, no todo le salió bien al tirador. "Parece que intentó disparar a la cabeza pero se le fue bajo el tiro y le dio en el cuello. Es absurdo disparar al cuello por la sencilla razón de que es un área muy pequeña", explica Álvarez. "Lo más probable es que no hiciera el cálculo perfecto de caída del proyectil".

Un rifle de menos de 2.000 euros

Las armas más habituales en los tiroteos en EEUU suelen ser rifles de asalto como el AR-15. Por eso sorprende el uso de un Mauser M18, un arma funcional y fiable, inspirada en la solvente herencia de la marca pero fabricada con técnicas modernas y con un precio muy competitivo.

Su fabricación se realiza en Alemania empleando procesos modernos como el martillado en frío para el cañón, y está concebido como un rifle de trabajo para todo tipo de modalidades de caza gracias a la gran durabilidad de sus componentes.

Un rifle Mauser M18. Mauser Omicrono

El cañón garantiza una gran precisión y durabilidad. En calibres estándar, como el .30-06 usado por el asesino de Kirk, mide 51 cm, cuenta con rosca M15x1 para accesorios y su peso total es de aproximadamente 3,1 kilogramos.

Su cerrojo de tres tetones permite una apertura rápida con un giro de solo 60 grados. El sistema se completa con un seguro silencioso de tres posiciones que actúa sobre el fiador, un disparador directo y ajustable por el usuario entre 1.000 y 2.000 gramos y un cargador extraíble con capacidad para cinco cartuchos en calibres estándar.

Munición .30-06 Springfield junto a un rifle. Tierradecaza Omicrono

"Es un rifle que también puede ser empleado para tiro deportivo, aunque no es la mejor opción", señala Daniel Álvarez, que también confirma que el visor mostrado en las primeras imágenes del arma no era táctico y es fácilmente accesible en tiendas de caza. El conjunto de arma y visor no supera los 2.000 euros.

En cuanto a los cartuchos utilizados, los.30-06 "vienen del mundo militar, pero ya no se usan desde hace muchos años". Entró en servicio en EEUU en 1906 (de ahí el 06) y en nomenclatura europea es el 7.62x63. "El .30-06 fue abandonado hace tiempo y el 308 Winchester viene de acortar su vaina".

Este calibre, insiste Álvarez, "es eminentemente de caza mayor, gracias a una muy buena balística, en España es uno de los más usados para cazar jabalíes, por ejemplo. Tiene buena precisión y muy buen poder de parada".

Hasta que se realicen los correspondientes análisis de balística y se den a conocer al público, lo que de momento es imposible es definir "qué tipo de proyectil ha sido, si tenía punta expansiva o de otro tipo". Eso deberá determinarlo el FBI en los próximos días, cuando se conocerá más información sobre los detalles de este trágico suceso.