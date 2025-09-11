Los taxis sin conductor de Amazon llegan a Las Vegas: viajes gratuitos para competir con los de Tesla y Waymo

Los robotaxis autónomos prometen ser la next big thing en movilidad. España ya ve cómo se expanden las primeras flotas de coches en ciudades de todo el mundo. Esto incluye a Amazon, que ya ha conseguido permiso para circular en EE.UU sin conductor ni volante.

Esto ya ha dado sus primeros frutos. Tal y como expone Reuters, Amazon ya habría comenzado a ofrecer viajes gratis en Las Vegas mediante estos robotaxis Zoox. Un paso preliminar hasta un lanzamiento de un servicio que les permita cobrar tarifa.

Así, Zoox se convierte en el enésimo fabricante que prueba suerte en este sector, con Google y Tesla compitiendo en este mismo mercado con sus respectivos modelos, ya sea en entornos de pruebas como con servicios comerciales.

Amazon despliega sus Zoox en Las Vegas

El pasado agosto fue un mes bueno para Zoox; Amazon anunció con orgullo que su plataforma ya tenía permiso para operarlos en Estados Unidos, sin necesidad de conductor. Aunque hubiera un conductor, poco podría hacer ya que el coche no tiene ni volante.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) lanzó una excención para dichos vehículos autónomos, la primera que se otorgaba a vehículos enteramente fabricados en el país bajo este programa.

Robotaxi usado en la prueba. Zoox Omicrono

Todo ello con una condición: Amazon debía eliminar todas las declaraciones que indicasen que sus coches cumplían con las Normas Federales de Seguridad de Vehículos Motorizados aplicables.

El despliegue de prueba en Las Vegas, de momento ,está teniendo un servicio con viajes gratuitos, a diferencia de lo que ocurre con Waymo o Tesla. Amazon tendrá que esperar a que el estado les permita cobrar tarifas por estos viajes.

Sin embargo, la naturaleza propia de estos coches es increíblemente distinta a lo que ofrecen los competidores. Los vehículos, más parecidos a microbuses que a coches propiamente dichos, tienen puertas dobles con apertura automática, posavasos y una consola central.

Se prescinde no solo de la figura del conductor, sino del volante como tal. Toda la gestión del viaje se hace mediante una pantalla integrada que permite poner música, ver el mapa, ajustar la climatización, etcétera.

Coche de Roox. Roox Omicrono

Además, los pasajeros se sientan unos delante de otros, en una disposición de varios asientos colocados en el espacio central de los coches. "Hemos recibido a miles de pasajeros cada semana solo en [Las Vegas]", dice Jesse Levinson, director de tecnología de Zoox.

Actualmente, la flota de robotaxis de Zoox abarca 50 unidades ya desplegadas en Estados Unidos, con la mayoría dispuestos en Las Vegas. Amazon aspira poder desplegar este servicio ya en fase comercial en otras zonas como California o San Francisco.

De momento Zoox se encuentra sumergida en los trámites burocráticos para habilitar un servicio de pago en estos trayectos, que actualmente ya llevan a personas de forma totalmente autónoma y con asistencia humana remota en los trayectos (eso sí, solo cuando el vehículo la solicita).

En los próximos meses se podrá pagar por estos viajes y además en otros lugares del país como la propia San Francisco, donde también se han estado realizando pruebas con estos coches Zoox. Los siguientes objetivos serán Miami, Texas, Austin y Los Ángeles, respectivamente.