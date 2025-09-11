La diminuta cámara de acción que quiere cambiar cómo grabas tus aventuras: se filtran detalles de la Osmo Nano de DJI

Las cámaras de acción y en general los dispositivos de grabación on the go han sufrido una explosión en España. Sus mayores exponentes incluyen a Insta360, con sus recientes Insta360 X5 para grabar en 8K y la Insta360 Go Ultra, con control remoto. Por ello DJI se está poniendo las pilas.

Según adelanta Notebookcheck, DJI estaría preparando no solo un nuevo dron de la serie Mini, sino una nueva DJI Osmo Nano modular que llegaría al mercado muy pronto, debido al embalaje filtrado por ciertos usuarios.

Un youtuber ha mostrado antes de su lanzamiento la DJI Osmo Nano de nueva generación en un Short de YouTube, o al menos lo que sería su empaquetado final. Desgraciadamente, solo se sabe que tendrá un sistema de acople modular y 128 GB de almacenamiento.

Una cámara de acción modular de DJI

En total, se han filtrado dos futuros productos de DJI: el DJI Mini 5 Pro, su nuevo dron de consumo compacto del cual ya se han visto imágenes promocionales y la DJI Osmo Nano modular.

En el caso de la Osmo Nano, se han visto en Internet un vídeo de su embalaje y fotos promocionales del dispositivo, mostrando su sistema de anclaje superior y los dos módulos que conformarán la nueva cámara de acción.

La filtración más clara tiene que ver con la DJI Osmo Nano. El dispositivo constará de dos módulos diferenciados; una cámara superior con micrófonos y lente angular y una pantalla inferior con batería, para ver qué estamos grabando.

Llama la atención cómo DJI ha seguido los pasos de Nothing, volviendo a traer un acabado semitranslúcido con carcasas ligeramente transparentes. Algo que ya vimos con su reciente robot aspirador.

El método de anclaje se realizará con dos pequeñas pestañas metálicas que unirán una serie de pines de comunicación entre los dos módulos. La pantalla, similar a una GoPro, contará con USB-C y con un botón de grabación.

Los módulos se podrán separar, de tal forma que podremos grabar vídeo solo con la cámara o bien usar la pantalla por separado para, presumiblemente, ver qué se está capturando de forma remota.

👉So, the appearance of Osmo Nano in a YouTube short has been confirmed.)#osmonano pic.twitter.com/B0RkpQw5gM — Igor Bogdanov (@Quadro_News) September 10, 2025

Algunas especulaciones hablan de una hipotética resistencia al agua y de una supuesta capacidad para intercambiar lentes, aunque nada de esto está confirmado. Solo se ha visto la forma de la DJI Osmo Nano.

Además, se ha podido presenciar su embalaje en vídeo. El hecho de que ya se hayan filtrado imágenes promocionales, así como su empaquetado, dejan claro que estamos ante un lanzamiento muy próximo en el tiempo.

DJI Osmo Nano. DJI Omicrono

De hecho, el youtuber Product Village, que ha mostrado este empaquetado en un Short (ya borrado), afirma que la "cuenta atrás está muy cerca". Es de esperar que estos productos acaben lanzándose en pocos días o semanas.

Respecto al dron, se saben pocos detalles, más allá de que tendrá una cámara con sensor de una pulgada con apertura F/1.8 y una distancia focal de 24 milímetros. Según las filtraciones, podría ver la luz del día el próximo 16 de septiembre.