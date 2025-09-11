Adiós a ir a la peluquería: el nuevo cepillo de Xiaomi que emite iones negativos para conseguir el peinado perfecto

¿Existe? Xiaomi tiene una versión de ese dispositivo, ya sea en España o en China. La empresa ha estado llenando su catálogo de gadgets increíblemente convenientes, que van desde un ventilador compacto con USB-C hasta potentes lavadoras con zonas de lavado separadas.

Los usuarios que más cuidan su cabello están de enhorabuena, ya que Xiaomi acaba de lanzar en nuestro país el Xiaomi Cordless Hair Straightener Brush, o lo que es lo mismo, un cepillo eléctrico para tener el pelo perfecto y aplicar distintos estilos al mismo.

La clave está en su tecnología de iones negativos, que emiten decenas de millones de iones para dar al cabello un acabado suavizado que acaba con el encrespamiento en todas sus formas. Todo ello a un precio de derribo.

El nuevo cepillo eléctrico de Xiaomi

El cepillo, que también sirve como alisador, incorpora un conjunto de 6 emisores que emiten altísimas concentraciones de iones negativos que eliminan el encrespado del pelo, suavizando los mechones con cada pasada.

Este sistema se compenetra con un revestimiento cerámico sobre las púas del cepillo que evitan que el calor dañe el cabello a la hora de peinarnos, aportándole un extra de suavidad y brillo a nuestro pelo.

Batería interna del cepillo de Xiaomi. Xiaomi Omicrono

Con un acabado minimalista que consta de apenas dos botones, el cepillo podrá calentarse en tres rangos distintos: 160 grados (para pelo fino, teñido o dañado), 180 grados (cabellos ondulados) y 200 grados (cabellos gruesos y rizados).

Además de las puntas revestidas con cerámica, se incluye un plástico totalmente resistente al calor, con una línea exterior de púas que evitan quemaduras en la piel para conseguir una doble capa de seguridad.

A esto le sumamos una resistencia cerámica MCH que estabiliza el calor evitando problemas de fluctuaciones que empeoren el acabado final del peinado, así como un apagado inteligente con protección NTC.

Su único otro botón consiste en un slider de bloqueo, que sirve como modo avión que evita que se encienda de forma accidental en maletas o bolsos. Por si fuera poco, pesa apenas 269 gramos.

Y no, no tiene cables. Se vale de una batería de hasta 3.200 mAh que dura suficiente para peinar cabellos cortos y medianos unas cuatro veces y melenas largas, unas tres. No falta un conveniente puerto de carga para cargar el cepillo en 3 horas.

Otras bondades incluyen un bloqueo de puerto USB-C físico, LEDs indicadores de modo y la facilidad de no tener cables por medio que nos dificulten la tarea del peinado. Se puede comprar en la tienda española de Xiaomi por 69,99 euros.