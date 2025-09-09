El Apple Watch SE 3, la versión barata del reloj de Apple, podría ser la sorpresa de hoy en la presentación de los iPhone 17

Este martes, 9 de septiembre, Apple celebrará su evento anual en el que dará a conocer su nueva gama de teléfonos, los iPhone 17. La compañía de Cupertino inicia con esta familia de smartphones una importante evolución cuyos primeros pasos ya se han filtrado. Entre todas las novedades que se esperan de este evento también están los nuevos Apple Watch.

Según se ha rumoreado con anterioridad, Apple renovará su catálogo de relojes inteligentes. Si el año pasado el protagonismo cayó sobre los Apple Watch Series 10, este año las principales novedades se centrarán en el Ultra. Aunque también habrá hueco un modelo muy esperado, el Apple Watch SE 3.

Según se acerca la hora de inicio del Apple 'Awe dropping' (las 19 horas de España peninsular), la expectación crece y los rumores y filtraciones no cesan hasta el último momento. Tal y como informa 9to5Mac, una cuenta anónima en X ha señalado ciertas novedades relativas al iPad y el Apple Watch SE. Siendo más probable esta última información que la llegada de un iPad Pro M5 esperado para dentro de unos meses.

El reloj barato de Apple

Se espera una tímida renovación del Apple Watch SE. Su reloj inteligente de entrada no se actualiza desde 2022. Este modelo va heredando funciones de los hermanos mayores y es especialmente útil para niños que no tienen aún un smartphone o como alternativa a relojes más baratos de otras marcas.

Desde el año pasado se rumorea que Apple está trabajando en una nueva versión del Apple Watch SE hecha de plástico en lugar de aluminio con el objetivo de abaratar aún más su coste. Sin embargo, este cambio en los materiales utilizados para la fabricación del reloj barato de Apple parece haberse archivado, al menos, hasta próximos años.

En su lugar, este modelo se renovará en su tercera generación con un chip más rápido para un mejor rendimiento y pantallas más grandes. Estas medirán alrededor de 1,6” y 1,8” cada una, similar a las presentadas con las generaciones del Apple Watch Series 7-9.

El Apple Watch Ultra 3

Por su parte, el modelo orientado a la actividad física intensa y con altas capacidades de resistencia y conectividad mejorará en casi todos los aspectos. El Apple Watch Ultra 3 incrementará el tamaño de la pantalla para poder mostrar más y mejor información, del mismo modo que el Watch 10 lo hizo frente a la generación anterior. Es este último quien tiene el panel más grande del catálogo de relojes de Apple, por encima del Watch Ultra 2.

Además de la pantalla, el Ultra mejorará en potencia con el chip S11 así como también mejorará la conectividad en general y en zonas remotas en particular gracias a la compatibilidad con la tecnología 5G Redcap (más ligera y directa que el 5G habitual), así como conexión satelital. Yendo así contra alternativas como Garmin o Pixel.

Apple Watch Ultra 2 en titanio negro Chema Flores Omicrono

Se especula también con la incorporación de nuevas opciones de medición de salud. Después de recuperar en EEUU la medición de oxígeno en sangre, no se descarta que pudiese medir la presión arterial con un método no invasivo ni directo, tal y como ya hace con la temperatura, gracias al procesamiento de datos por inteligencia artificial.

En unas horas se confirmarán o no todas estas filtraciones que han circulado en los últimos meses. A partir de las 19 horas en España peninsular se podrá seguir en directo en El Español-Omicrono la presentación de Apple con detalles como los precios que recibirán en el país estos nuevos productos del gigante tecnológico.