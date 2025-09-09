Apple presenta el iPhone Air, el teléfono más delgado de su historia que combina el diseño exquisito con la potencia total

El iPhone inicia una nueva era. Apple ha presentado este martes en el espectacular Steve Jobs Theater el nuevo iPhone Air, un smartphone que anticipa el futuro de los dispositivos de la compañía. No lo ha hecho solo. Con él llegan el iPhone 17, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.

Además de los iPhone, la compañía también ha presentado la renovación de sus accesorios Apple Watch y AirPods Pro. Una renovación completa que no sólo mejora en capacidades o potencia, sino también en diseño y experiencia "elementos clave y en los que se basan todos nuestros productos", según ha destacado el CEO de la compañía, Tim Cook.

Esta experiencia de la que habla Apple es de su capacidad de que sus productos vayan mucho más allá. Entre las novedades que llegan con software son la capacidad de traducción simultánea con los AirPods Pro, la gestión de la batería del iPhone o el seguimiento de la salud para el Apple Watch.

Un iPhone Air ultradelgado

"Es un completo cambio de paradigma. Es para quienes quieren un teléfono increíblemente potente pero con un diseño más delgado y ligero". Así introducía Cook el nuevo iPhone Air, un nuevo teléfono que viene a completar la familia iPhone 17 que pierde el modelo Plus con respecto a generaciones anteriores.

El iPhone Air destaca por un revolucionario diseño. Es increíblemente delgado con sólo 5,8 mm de grosor, lo que le convierte en el iPhone más fino de la historia. Es increíblemente elegante y apuesta por el titanio para ser ligero y robusto al mismo tiempo.

Lo hace con una meticulosa arquitectura interna que le permite ofrecer las más avanzadas experiencias con el iPhone para lograr lo imposible: encajar todas las piezas en un grosor mínimo.

La parte trasera del iPhone Air está protegida por el resistente cristal Ceramic Shield y la parte delantera incorpora el Ceramic Shield 2, tres veces más resistente a los arañazos, haciendo que el iPhone Air cuente con una resistencia superior a cualquier modelo anterior.

Cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas con tecnología ProMotion de hasta 120 Hz y para compactar el diseño tanto incorpora en su interior el mayor número de chips diseñados por Apple en un iPhone (el A19 Pro, el N1 y el C1X). La apuesta por los componentes propios le permite disparar su eficiencia y, pese a tener menos batería que los modelos convencionales, aguanta todo el día sin necesidad de buscar un enchufe.

Asimismo, con el nuevo modo de consumo adaptativo de iOS 26 se familiariza con la cantidad de batería que suele utilizar el usuario y, cuando prevé que está cerca de agotarse, se anticipa y gestiona la energía de forma inteligente.

iPhone Air Chema Flores Omicrono

Además de una menor autonomía que los modelos Pro, el otro sacrificio es que sólo monta una lente trasera, aunque guarda dos ases bajo la manga. Por un lado la cámara se trata de una Fusion de 48 Mpx que equivale a llevar cuatro objetivos en el bolsillo.

El objetivo principal a medida ofrece las populares distancias focales de 28 y 35 mm, así los usuarios tienen más opciones para encuadrar sus fotos.

Por otro lado estrena en el frontal la nueva cámara Center Stage, que integra el primer sensor cuadrado de un iPhone, que ofrece un campo de visión amplio y alcanza los 18 Mpx en fotos. En la práctica permite hacer mucho mejores selfies incluso con orientación en horizontal sin necesidad de girar el teléfono.

iPhone 17 Pro y iPhone 17

Más allá del Air, Apple ha renovado el resto de su línea de teléfonos con el iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max y el iPhone 17. Los primeros enfocados cada vez más para usuarios profesionales de grabación y creación de contenido, mientras que el iPhone 17 se orienta cada vez más al público general.

Los iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max han cambiado por completo su diseño. Montan una nueva carcasa Unibody de aluminio pulido está hecha con una ligera aleación de aluminio serie 7000 de calidad aeroespacial para ofrecer el mejor rendimiento térmico jamás visto en un iPhone.

En módulo trasero ahora cuenta con espacio adicional para los componentes internos, permitiendo incluir una batería más grande. Las antenas están situadas alrededor del perímetro y dan forma al mejor sistema de antenas en un iPhone.

Esta nueva gran conductividad térmica le permite ofrecer ofrecen el mayor rendimiento de Apple hasta el momento y un enorme salto en autonomía. En su interior incorpora el potente chip A19 Pro que trabaja junto a una cámara de vapor diseñada por Apple que mejora la disipación térmica y el rendimiento.

iPhone 17 Pro Chema Flores Omicrono

Además de un mejor diseño dispara sus capacidades fotográficas. Lo hace por un lado con la incorporación del Center Stage en el frontal y especialmente con el salto de calidad en su módulo trasero con tres cámaras Fusion de 48 Mpx que obtienen imágenes más nítidas y con un mayor nivel de detalle.

No sólo logra imágenes más detalladas y claras, sino que el nuevo zoom óptico de cuatro aumentos con distancia focal de 100 mm es perfecto para hacer retratos al estilo clásico, mientras que el zoom óptico de ocho aumentos con distancia focal de 200 mm.

El iPhone 17 por su parte mejora pero no cambia su diseño y se consagra como la opción perfecta para el gran público. Este nuevo modelo, además de tener el chip A19, mejora especialmente por su nueva pantalla —más fluida y brillante—, mejor fotografía, así como por su mayor resistencia.

Aunque mantiene el tamaño de la pantalla ahora incorpora la tecnología ProMotion, que hace que la sensación de usarlo sea increíblemente fluido. Además, incorpora la tecnología Ceramic Shield 2, lo que le hace especialmente resistente.

A nivel de cámara, también incluye la nueva cámara frontal Center Stage que lleva las selfies al siguiente nivel; una potente cámara principal Fusion de 48 MP con un teleobjetivo 2x de calidad óptica.