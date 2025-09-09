Apple Event, en directo | Apple presenta el iPhone Air, el teléfono más delgado de su historia: 5,6 mm de grosor
Apple celebra este martes a las 19:00 horas de la España peninsular la presentación de sus nuevos dispositivos, en la que se espera que desvele nuevos iPhone, AirPods y Apple Watch.
Más información: Apple prepara una nueva era para el iPhone: este martes inicia la revolución con un nuevo modelo ultradelgado
Este martes 9 de septiembre de 2025 es uno de los días grandes para la tecnología. Apple presentará los nuevos iPhone 17, los teléfonos más esperados del año.
No lo hará sólo, pues entre los anuncios también se espera que puedan llegar la renovación de sus relojes inteligentes, así como una nueva generación de uno de sus dispositivos más populares, los AirPods Pro.
En EL ESPAÑOL - Omicrono estamos en directo desde Cupertino, California, para seguir al minuto y en tiempo real todas las novedades que Apple pueda desvelar a partir de las 19:00 horas de España peninsular.
-
Apple Event, en directo |Nuevo iPhone 17 Pro
Apple presenta oficialmente el nuevo iPhone 17 Pro.
-
Apple Event, en directo | Precio y disponibilidad del iPhone Air
Apple ha confirmado el precio oficial para la versión del iPhone Air en España: la versión más básica comenzará en los 1.219 euros.
-
Apple Event, en directo | Nuevos chips N1 y C1
Apple ha presentado nuevos procesadores especializados en conectividad. En primer lugar destaca el N1, responsable de administrar las comunicaciones y compatible con WiFi 7, Bluetooth 6 y Thread.
El gigante tecnología también ha anunciado el nuevo chip C1, centrado en optimizar la eficiencia energética y mejorar la calidad de las conexiones inalámbricas. Según la compañía, con estos avances, el iPhone alcanza el mayor nivel de eficiencia de su historia
-
Apple Event, en directo | Precio del iPhone 17
Apple ha confirmado que su nuevo iPhone 17 estará disponible en España desde 959 euros.
-
Apple Event, en directo | ¡El iPhone Air es real!
Todas las filtraciones eran reales. Apple ha lanzado el iPhone 17 Air, el nuevo modelo de la compañía ultradelgado que viene a sustituir al ya difunto iPhone de la gama Plus. El móvil más fino y delgado de la familia, con el diseño que se había filtrado tal cual con anterioridad.
Y de nuevo, tal como habían filtrado anteriormente, el iPhone pasa a llamarse simplemente iPhone Air en lugar de iPhone 17 Air. Es hasta 4 veces más resistente a caídas gracias a Ceramic Shield 2, cuenta con un único sensor de 48 megapíxeles y en su punto más delgado, solo tiene 5,6 milímetros de grosor. A modo de referencia, el reciente S25 Edge son 5,8 milímetros.
Su pantalla de 6,5 pulgadas soporta ProMotion a 120 Hz, con un brillo máximo de 3.000 nits y el nuevo chip A19 Pro. Exacto; el iPhone Air integra la versión más potente del procesador A19 lanzado en los iPhone 17 base, reservado usualmente a los iPhone de la gama Pro.
Otras sorpresas que incluye este nuevo teléfono ultrafino de Apple incluyen un nuevo módem Apple C1X, una mejora sustancial respecto al C1 propuesto en el iPhone 16e de principios de año que se ha conseguido en apenas 6 meses.
De hecho, esa no es ni mucho menos la única innovación del iPhone Air. También monta el N1, el primer chip de Apple pensado para las tecnologías de comunicación como WiFi, Thread y Bluetooth 6. "El iPhone más eficiente jamás hecho", explican desde Apple.
El chip A19 Pro, que presumiblemente estará presente en los iPhone 17 Pro y Pro Max, monta un conjunto de 6 núcleos para rendimiento y 4 de eficiencia, lo que ayuda a una mejor eficiencia energética y a un mayor rendimiento en tareas de IA gracias a su nuevo y mejorado Neural Engine. Y sí; solo habrá una versión e-SIM a nivel mundial, sin bandeja para SIM.
Le toca el turno a la batería. Apple lo apuesta todo a la eficiencia energética, prometiendo un rendimiento de autonomía de todo el día. Por último tenemos los accesorios: fundas con apenas un milímetro de grosor en sus partes traseras, bumpers con correas y una nueva batería MagSafe más fina y reducida.
-
Apple Event, en directo | El iPhone 17, al detalle
Una de las novedades del iPhone 17 está en su interior. El nuevo teléfono inteligente de Apple llega con un nuevo procesador A19 de la firma.
La batería y carga rápida del iPhone 17 han mejorado, prometiendo una autonomía de hasta 8 horas de reproducción de vídeo.
También dispone de iOS 26 y Apple Intelligence, por lo que podrá realizar búsquedas en capturas de pantalla, traducir llamadas de voz y de FaceTime en tiempo real, entre otras muchas funciones.
En cuanto a la fotografía, el iPhone 17 viene con dos cámaras en su parte trasera dispuestas en forma vertical: un sensor principal de 48 megapíxeles con soporte para zoom de dos aumentos y un ultra gran angular de 12 megapíxeles.
-
Apple Event, en directo |¡El iPhone 17 es oficial!
Apple presenta el nuevo iPhone 17, comenzando por su modelo básico.
El nuevo smartphone de la firma será el primero en alcanzar los 120 Hz de tasa de refresco, llega con una pantalla ProMotion de 6,3 pulgadas, un brillo máximo de 3000 nits y un diseño más resistente a las caídas.
-
Apple Event, en directo | Precio y disponibilidad del Apple Watch Ultra 3
Apple ha confirmado el precio del nuevo Apple Watch Ultra de tercera generación en España. Su versión más básica estará disponible a partir de 889 euros.
-
Apple Event, en directo | Nuevo Apple Watch Ultra 3
Sorpresa en el evento de Apple: llega la tercera generación del Apple Watch Ultra, con conectividad satelital y con la pantalla más grande disponible en un reloj de Apple. También se han rediseñado las antenas del reloj para aprovechar la conectividad 5G integrada en el reloj aprovechando el espacio interno adicional.
La joya de la corona de este reloj es su nueva pantalla, más grande manteniendo el mismo espacio, integrando un pael OLED con más brillo, menos bordes y un mayor contraste. Su batería pasa a ser hasta de 42 horas seguidas, más que suficiente para los usuarios más exigentes.
-
Apple Event, en directo | Precio y disponibilidad del Apple Watch Series 11
Apple ha confirmado el precio del Apple Watch Series 11 en su versión para España: estará disponible en su versión más básica por 449 euros.
-
Apple Event, en directo | Nuevo Apple Watch SE
Primera sorpresa de la tarde: ¡Nuevo Apple Watch SE!
Esta mañana ya se bajaró la posibilidad de que un nuevo reloj barato de Apple entrara en escena durante la keynote. Dicho y hecho. El nuevo Apple Watch SE, la renovación del modelo más económico de la firma, llega con un potente procesador S10, sensor de temperatura, soporte para Always on Display, carga rápida, control por gestos y una gran autonomía.
El nuevo Apple Watch SE estará disponible en España desde 269 euros.
-
Apple Event, en directo | Nuevas funciones de salud del Apple Watch
El nuevo Apple Watch Series 11 vuelve a poner el foco en la salud. Se incluye un nuevo sistema de alertas que detectan la hipertensión mediante un algoritmo de última generación. Usando sus sensores, el reloj es capaz de detectar síntomas de hipertensión crónica, para forzar al usuario a que actúe en consecuencia acudiendo al médico.
Tal y como se filtró anteriormente, el Apple Watch ahora incluye la función Sleep Core, que monitoriza nuestro sueño y lo ludifica mediante una serie de puntuaciones y recordatorios. En parte juega un papel su nueva autonomía de 24 horas seguidas, gracias a esta mencionada eficiencia energética.
Otras bondades para el Apple Watch Series incluyen notificaciones de ritmo cardíaco irregular, carga rápida, un nuevo acabado en Space Gray y la función Live Translation de los AirPods directamente en el reloj. Apple también asegura que este es su reloj más fino hasta la fecha.
-
Apple Event, en directo | Nuevo Apple Watch Series 11
Segundo gran anuncio del evento. El nuevo Apple Watch Series 11 ya es oficial, con un nuevo acabado cerámico en la parte superior que lo hace mucho más resistente ante golpes. Además, integra una mejor eficiencia energética y un mejor rendimiento para conectividad móvil. Por si fuera poco, llega con nuevas funciones de medición de salud.
-
Apple Event, en directo |AirPods Pro 3, todas sus características y precio
Los AirPods Pro 3 saldrán a la venta por 249 euros en España y estarán disponibles a partir del 19 de septiembre.
Los nuevos auriculares inalámbricos de Apple son resistentes al agua, sudor y polvo; tienen una carcasa hecha en un 65 % de plástico reciclado y ofrecen una autonomía de 8 horas con la cancelación de ruido activa y de 10 horas en modo transparencia.
-
Apple Event, en directo |AirPods Pro 3, con medición de frecuencia cardíaca
Ya lo adelantaron los rumores y Apple lo acaba de hacer oficial. Los nuevos AirPods Pro 3 cuentan con un sensor cardíaco que sirve para medir la frecuencia cardíaca mientras se practica deporte, función que se lanzó inicialmente con los Powerbeats Pro 2.
-
Apple Event, en directo | Los AirPods Pro 3 traducen idiomas en directo gracias a la IA
Los nuevos AirPods Pro 3 han mejorado su modo transparencia e introducen la traducción de idiomas en tiempo real gracias a Apple Intelligence, la inteligencia artificial de la compañía de la manzana mordida.
-
Apple Event, en directo | AirPods Pro, primer gran anuncio
Apple anuncia oficialmente los esperados AirPods Pro 3, sus nuevos auriculares inalámbricos que cuentan mejor calidad de sonido, un diseño ligeramente más compacto y un efectivo sistema de cancelación de ruido activa —4 veces más potente en comparación con los AirPods Pro originales—. "Son increíbles", ha asegurado Tim Cook.
-
Apple Event, en directo | Tim Cook da la bienvenida a los asistentes y espectadores
Tim Cook, CEO de Apple, da la bienvenida a los asistentes y espectadores. "Tendremos un gran anuncio de AirPods, Apple Watch y iPhone", señala el directivo.
-
Apple Event, en directo | ¡Comienza una nueva presentación de productos Apple!
Da comienzo la presentación de los nuevos iPhone 17. Se espera, además, el lanzamiento de nuevos relojes Apple Watch y auriculares AirPods Pro.
-
Apple Event, en directo | Tim Cook ya está en el escenario del teatro Steve Jobs
¡Sale Tim Cook al escenario: "¡Vivimos para días como hoy, es el lanzamiento más especial del año y del que estamos más orgullosos. ¡Vamos allá con el Show!"