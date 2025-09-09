Apple Event, en directo | Apple presenta el iPhone Air, el teléfono más delgado de su historia: 5,6 mm de grosor

Todas las filtraciones eran reales. Apple ha lanzado el iPhone 17 Air, el nuevo modelo de la compañía ultradelgado que viene a sustituir al ya difunto iPhone de la gama Plus. El móvil más fino y delgado de la familia, con el diseño que se había filtrado tal cual con anterioridad.

iPhone Air Apple Omicrono

Y de nuevo, tal como habían filtrado anteriormente, el iPhone pasa a llamarse simplemente iPhone Air en lugar de iPhone 17 Air. Es hasta 4 veces más resistente a caídas gracias a Ceramic Shield 2, cuenta con un único sensor de 48 megapíxeles y en su punto más delgado, solo tiene 5,6 milímetros de grosor. A modo de referencia, el reciente S25 Edge son 5,8 milímetros.

Su pantalla de 6,5 pulgadas soporta ProMotion a 120 Hz, con un brillo máximo de 3.000 nits y el nuevo chip A19 Pro. Exacto; el iPhone Air integra la versión más potente del procesador A19 lanzado en los iPhone 17 base, reservado usualmente a los iPhone de la gama Pro.

iPhone Air

Otras sorpresas que incluye este nuevo teléfono ultrafino de Apple incluyen un nuevo módem Apple C1X, una mejora sustancial respecto al C1 propuesto en el iPhone 16e de principios de año que se ha conseguido en apenas 6 meses.

De hecho, esa no es ni mucho menos la única innovación del iPhone Air. También monta el N1, el primer chip de Apple pensado para las tecnologías de comunicación como WiFi, Thread y Bluetooth 6. "El iPhone más eficiente jamás hecho", explican desde Apple.

iPhone Air. Apple Omicrono

El chip A19 Pro, que presumiblemente estará presente en los iPhone 17 Pro y Pro Max, monta un conjunto de 6 núcleos para rendimiento y 4 de eficiencia, lo que ayuda a una mejor eficiencia energética y a un mayor rendimiento en tareas de IA gracias a su nuevo y mejorado Neural Engine. Y sí; solo habrá una versión e-SIM a nivel mundial, sin bandeja para SIM.

Le toca el turno a la batería. Apple lo apuesta todo a la eficiencia energética, prometiendo un rendimiento de autonomía de todo el día. Por último tenemos los accesorios: fundas con apenas un milímetro de grosor en sus partes traseras, bumpers con correas y una nueva batería MagSafe más fina y reducida.