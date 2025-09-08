Haier redefine el futuro del hogar conectado: lanza nuevos electrodomésticos con IA para dar experiencias personalizadas

Berlín está siendo estos días el epicentro mundial de la tecnología de consumo con IFA 2025, una de las ferias europeas más importantes de la industria y en la que Haier ha presentado sus últimas novedades con las que la marca redefine el futuro del hogar conectado.

La empresa, número uno del mundo en grandes electrodomésticos, sorprende en la feria con una propuesta que pone a las personas en el centro del futuro del Smart Home, con un ecosistema en el que la tecnología se integra de forma natural en la vida cotidiana de los usuarios.

Un ecosistema conectado para crear experiencias personalizadas al integrar inteligencia artificial (IA) y que también presta atención a la sostenibilidad. En el espacio expositivo de 3.000 metros cuadrados, y bajo el lema 'Naturally Connected' (Conectados naturalmente, en castellano) Haier ha mostrado sus últimos y avanzados electrodomésticos.

El corazón de este ecosistema se encuentra en la aplicación 'hOn' de Haier, que permite controlar todos los electrodomésticos de la firma, además de sus sistemas fotovoltaicos y soluciones de aerotermia.

La compañía también ha aprovechado para anunciar un acuerdo de patrocinio con dos de los equipos de fútbol más importantes en Europa: el Paris Saint-Germain (PSG) y el Liverpool, de Francia e Inglaterra, respectivamente. Incluso la firma ha renovado su alianza con La Liga española de fútbol y con la ATP Tour de tenis.

Hogar inteligente de Haier

Haier ha aprovechado el IFA 2025 para presentar un ecosistema de hogar inteligente en el que la tecnología no se limita a innovar en funcionalidades, sino que busca simplificar tareas, anticiparse a las necesidades del usuario y ofrecer experiencias personalizadas.

Es decir, pretende transformar la relación de los usuarios con los electrodomésticos. Unos de los grandes protagonistas de la feria han sido sus neveras, como la 'Horizon Collection', una nueva frontera de la refrigeración que sirve hielo y agua a la carta y conserva la frescura por más tiempo.

Varias neveras Haier. Nacho Castañón Omicrono Berlín (Alemania)

Las nuevas neveras 'Horizon Collection' están ideadas para satisfacer la demanda de comodidad, bienestar y sostenibilidad, con sistemas de dispensación de agua e hielo integrados, que funcionan con una avanzada tecnología de doble filtración.

Esta proporciona agua fresca, sin gas, con gas o, incluso, ligeramente efervescente de forma constante mediante botellas internas de llenado automático. La gestión del hielo, por su parte, es igualmente funcional.

La nevera incluye 'Dual Ice Maker', una máquina de hielo doble integrada en la puerta que optimiza el espacio interior y que ofrece acceso directo y produce hielos en cubos y picado según la ocasión o el tipo de bebida.

Haier también ha integrado en estos productos su nueva tecnología 'Nutri Bank', que mantiene temperaturas bajas de forma constante combinada con un campo magnético estable dentro del compartimento de la nevera. Esto ralentiza el crecimiento bacteriano y la descomposición natural de los alimentos.

La nevera Horizon Collection de Haier. Nacho Castañón Omicrono Berlín (Alemania)

El fabricante también garantiza niveles de eficiencia energética de primer nivel en toda su gama, alcanzando hasta el A-30%, y mantiene las soluciones distintivas de la marca: rendimiento excepcional, personalización y atención al detalle.

Las neveras vienen igualmente con una capacidad interna superior a los 700 litros, espacios bien organizados y con zonas diseñadas para preservar microclimas ideales para cada tipo de alimento gracias a las tecnologías 'Haier Fresher Techs'.

Con esto se consigue distribuir uniformemente la humedad y la temperatura. Otra de las claves es la integración de una gran pantalla táctil en la puerta que hace que la gestión sea excepcionalmente intuitiva.

Haier también ha mostrado sus modelos integrados 'ID Titanium', que alcanzan una eficiencia energética hasta Clase A y los niveles de ruido más bajos de su categoría. Estas neveras tienen una capacidad de hasta 400 litros y dimensiones flexibles.

La pantalla de la nevera Horizon Collection de Haier. Nacho Castañón Omicrono Berlín (Alemania)

Una de sus principales características es 'Daylight', una columna retroiluminada dentro del compartimento frigorífico que se ilumina gradualmente. Asimismo, incluye tecnologías como 'ABT Pro', que elimina hasta el 99,99% de las bacterias.

También integran 'Air Surround Total No Frost', que envuelve los alimentos en un sistema de circulación de aire uniforme, conservando la frescura hasta un 40% más; y 'Humidity Zone' y 'My Zone', compartimentos diseñados para mantener y regular los niveles de humedad y temperatura según el tipo de alimento almacenado.

Lavadoras con IA

Las soluciones de lavado de Haier también han acaparado las miradas en la feria, ya que estos electrodomésticos elevan el cuidado textil a un nivel superior al fusionar tecnologías inteligentes, grandes capacidades de carga, eficiencia energética de última generación y diseños elegantes y ergonómicos.

Haier ha lanzado 'Nex Generation', su nueva gama de lavado y secado que ofrece personalización, IA, un sistema 'AI Wash Sense' equipado con nueve sensores para ajustar automáticamente cada programa y 'AI Vision', una cámara integrada que guía al usuario en cada fase del ciclo.

Nuevas lavadoras y secadoras inteligentes de Haier. Nacho Castañón Omicrono Berlín (Alemania)

También incluyen 'AI Washing Memory', que aprende los hábitos de uso, guarda hasta 30 programas favoritos y recomienda el más adecuado con un solo toque. Mientras que 'Ultramix', vaporiza el detergente para optimizar su eficacia, y el motor 'Directo Motion' ofrece una alta durabilidad.

Dentro de la nueva gama 'Haier X Series' destaca la 'X 11 Plus', lavadora que viene con una interfaz de usuario mejorada y un diseño único con un panel de control táctil inspirado en las pantallas de los teléfonos inteligentes para una experiencia más intuitiva.

Además de inteligencia artificial y las funciones avanzadas ya mencionadas, la gama 'X 11' está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento y una gran durabilidad, ya que está probada para durar hasta 25 años.

Haier también ofrece la gama 'X9' para el máximo cuidado de las prendas y la gama 'X 7' para la higiene y el saneamiento. Otra de las novedades es 'Cloth Closet 2.0', un armario inteligente con diseño premium con panel frontal listo, apertura con un toque y pantalla TFT a color.

Una de las nuevas lavadoras de Haier. Nacho Castañón Omicrono Berlín (Alemania)

El sistema integra desinfección médica mediante luz UV, plasma y vapor a alta temperatura, elimina olores y arrugas mientras los colgadores oscilantes restauran la forma de las prendas. Además, ofrece secado a baja temperatura que protege colores y tejidos delicados, y se conecta a la app hOn.

Por otro lado, Haier ha mostrado 'Laundry Center', una torre de 1,60 metros que fusiona lavado y secado de alta precisión en un espacio mínimo; e incorpora una pantalla única TFT que controla ambos equipos de forma ergonómica, dosificando detergente y optimizando cada ciclo.

También dispone de 'Ultra Sense' con escaneado 3D que mide la humedad y asegura un secado uniforme incluso en cargas voluminosas; y aplica esterilización UV y tecnología ABT para eliminar el 99,99% de bacterias y virus.

Otra novedad es 'Dual Washer', una nueva lavadora doble que reúne dos tambores independientes en un único equipo compacto y que se maneja desde una amplia pantalla de control centralizado. Por su parte, 'L+Combo' es un nuevo centro de lavado y secado con 18kg de capacidad de lavado y 10 kg de secado.

Nuevas lavadoras de Haier. Nacho Castañón Omicrono Berlín (Alemania)

En este sector cabe destacar el último invento de Candy, marca que pertenece al grupo Haier, que ha sorprendido en IFA 2025 con 'Candy Multi Wash', una lavadora que tiene tres tambores independientes: uno principal de 10,5 kg y dos mini tambores de 1 kg, permitiendo lavar diferentes cargas al mismo tiempo, cada una con su propio ciclo, temperatura y duración.

Una lavadora que cuenta con calificación energética A-20%, el sistema 'Multi-Drum' impulsado por IA que gestiona el consumo de agua y energía y tres entradas de agua separadas, pero conectadas como en una lavadora estándar.

La lavadora Candy Multi Wash. Nacho Castañón Omicrono Berlín (Alemania)

'Multi Wash' también detecta el peso de la carga y el nivel de agua, dispensando la cantidad exacta de detergente gracias al sistema 'Auto-Dose' y dispone de un cajón de tres compartimentos que administra detergente, suavizante y aditivos para cada tambor de forma independiente.

Asimismo, incluye 'Smart Spray', que usa dos chorros dirigidos para limpiar la puerta y eliminar residuos de espuma, evitando la contaminación, y viene con recubrimiento 'Clean Shield', que reduce el crecimiento bacteriano hasta en un 99%.

Esta lavadora incluye un ciclo de autolimpieza a 95°C que mantiene el aparato libre de gérmenes y el tambor superior izquierdo cuenta igualmente con esterilización ultravioleta. 'Multi Wash' también destaca por su rapidez y comodidad, y es que el programa 'Quick Wash' permite lavar tres cargas separadas en solo 22 minutos.

De televisores a cafeteras

Haier también ha presentado en la feria alemana su gama de Smart TV, línea que abarca desde 32 hasta 115 pulgadas e integra tecnologías como OLED, QD-MiniLED, QLED y LED, ofreciendo experiencias de visualización inmersivas con contraste profundo, negros perfectos y brillo optimizado, además de compatibilidad con HDR10+ y Dolby Vision IQ.

El televisor QD-Mini LED de 115 pulgadas de Haier. Nacho Castañón Omicrono Berlín (Alemania)

Mientras que la calidad de audio de estos televisores se refuerza mediante asociaciones con Harman Kardon y KEF, junto con soporte Dolby Atmos para un sonido tridimensional envolvente. Además, las TVs priorizan la experiencia del usuario y el rendimiento avanzado para juegos y entretenimiento.

Estos equipan HDMI 2.1, frecuencia de actualización de 144 Hz ampliable a 240 Hz con DLG, VRR y AMD FreeSync Premium Pro, garantizan fluidez incluso en escenas exigentes. Mientras que la integración con el ecosistema hOn permite un control intuitivo y centralizado del hogar inteligente desde la pantalla principal.

El televisor Mini LED de 100 pulgadas de Haier. Nacho Castañón Omicrono Berlín (Alemania)

Haier también ha presentado nuevos lavavajillas, como la colección 'I-Pro Shine' que vienen con tecnología Biovitae, un sistema de iluminación LED sin rayos UV que desinfecta al 99,99% de las bacterias tanto en la vajilla como en el interior del aparato y ahorra energía.

También incorporan la función 'Odor Safe Mode', que mantiene el lavavajillas fresco hasta 10 horas antes del lavado, y se conecta con la aplicación hOn para un control remoto inteligente con notificaciones y consejos personalizados.

Un horno Haier. Nacho Castañón Omicrono Berlín (Alemania)

Por otro lado, Haier ha lanzado Steam ID 2, unos hornos con tecnología Bionicook e IA que dominan el vapor para cocinar de forma más sana y precisa, pudiendo cocinar cada plato de forma más delicada y natural inyectando agua calibrada con precisión que regula el nivel del vapor dentro de la cavidad.

Unos hornos que vienen igualmente con la función 'Refresh Steam', que conserva la humedad y el aroma de los platos, y minimiza el desperdicio de alimentos. Mientras que la tecnología 'AirFry XL' permite cocinar generosas cantidades de comida en un solo ciclo.

Estos dispositivos cuentan con un acabado refinado diseñado para una larga vida útil gracias a tratamientos especiales antiarañazos y antihuellas, y se integran igualmente con la app hOn para una gestión y control remoto de la cocina.

Haier también ha ampliado su presencia en el segmento de los pequeños electrodomésticos, como cafeteras. La firma ha presentado la I-Master 5, su primera cafetera automática diseñada para combinar calidad superior y formato compacto.

La cafetera Haier I-Master 5. Nacho Castañón Omicrono Berlín (Alemania)

Esta ofrece cinco programas táctiles —café americano, leche espumada, café helado, agua caliente para té e infusiones— y permite ajustar intensidad y aroma con cinco niveles de molienda. Su diseño está pensado para el uso diario e incluye depósito de agua de fácil acceso, boquilla ajustable, panel frontal extraíble y sistema de filtración integrado.

Además, incluye funciones como 'Auto Clean' y descalcificación automática que facilitan el mantenimiento, y es compatible con la app hOn. Mientras que las freidoras de aire I-Master 3 completan la línea con soluciones versátiles para la cocina moderna.

Entre ellas destaca la freidora Gran View de 7 litros que ofrece visibilidad de 360° para un control constante de la cocción; el modelo de doble cajón de 11 litros permite preparar dos platos a la vez con ajustes independientes; y el Flex Double Drawer adapta su capacidad mediante un divisor interior para crear un espacio único o dos zonas separadas.

La freidora de aire de gran capacidad de Haier. Nacho Castañón Omicrono Berlín (Alemania)

Hoover, marca que también pertenece al grupo Haier, también ha estado presente en la feria con sus últimos productos de aspiración pensados para responder a necesidades reales, con soluciones de limpieza eficaces, duraderas y diseñadas para optimizar el tiempo y el bienestar en el hogar.

Entre ellos destaca la aspiradora inalámbrica HF6 Turbo Sense, que combina alto rendimiento con inteligencia adaptativa. Equipada con el innovador Floor Sensor, detecta automáticamente el tipo de suelo y ajusta la potencia de succión en tiempo real para garantizar resultados óptimos.

También viene con luces LED del cepillo que cambian de color según la superficie e iluminan el polvo oculto, asegurando una limpieza precisa, y con un diseño que permite aspirar tanto hacia adelante como hacia atrás, optimizando el tiempo de uso.

Además, dispone de una potencia de hasta 250 AW, una autonomía de hasta 100 minutos y una función QuickPark que permite colocarla en posición vertical temporalmente, facilitando las pausas durante la limpieza.

Los aspiradores de Hoover. Nacho Castañón Omicrono Berlín (Alemania)

Hoover también ha sorprendido con el HG8 Ultra Sense, su robot aspirador más avanzado con IA diseñado para ofrecer una experiencia de limpieza completamente automatizada, eficiente y sin esfuerzo.

El dispositivo detecta la suciedad y adapta automáticamente su estrategia de limpieza para obtener resultados óptimos en cada habitación. Mientras que su tecnología de mapeo láser de 360° escanea y memoriza con precisión el diseño del hogar, reconoce obstáculos y organiza rutas inteligentes para una cobertura completa.

Por su parte, su base de carga realiza seis funciones esenciales: carga, vaciado automático del depósito de polvo, recogida de agua sucia, rellenado con agua limpia, lavado de paños a 75 °C y secado con aire caliente.