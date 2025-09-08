Apple prepara una nueva era para el iPhone: este martes inicia la revolución con un nuevo modelo ultradelgado

En el calendario de tecnología el mes de septiembre tiene una referencia clara: Apple. Es el mes en el que la compañía de Cupertino tradicionalmente presenta sus nuevos teléfonos y este martes a partir de las 19 horas de España peninsular hará lo propio para presentar la familia de iPhone 17.

Aunque el iPhone sigue siendo el teléfono más popular del mercado, el que atrae todos los focos, la competencia es cada vez mayor. A alternativas más ambiciosas de Android se une un mayor empuje de dispositivos como gafas inteligentes que buscan dejar al móvil en un segundo lugar.

Apple es consciente y por eso el iPhone 17 vendrá cargado de novedades para ser el principio de algo más. Una revolución en la que la compañía está inmersa para llevar su smartphone, su principal fuente de ingresos, a un nuevo nivel.

La estrella del evento será el iPhone 17 Air, un teléfono ultradelgado que, como el iPad Pro, busca desafiar los límites de la física. También rediseñará los modelos Pro con un nuevo módulo de cámara para espolear las capacidades fotográficas de los modelos más avanzados.

No serán las únicas novedades que llegarán en el evento. Se espera que la compañía comandada por Tim Cook también presente una renovación de todos sus relojes Apple Watch, con el modelo Ultra como estrella, así como una nueva versión de sus auriculares más populares, los AirPods Pro.

Todo teniendo a Apple Intelligence como elemento siempre presente, aunque con un concepto diferente al de otras compañías tecnológicas como Google. Tras la WWDC, la mayoría de novedades que llegarán este martes estarán centradas en hardware y en las capacidades de los dispositivos.

Nueva era para iPhone

Si la keynote de septiembre siempre gira en torno a las novedades de iPhone, este año el evento denominado 'Awe dropping' será aún más.

Apple inicia una revolución en su familia de teléfonos que durará los próximos dos años y donde está previsto otros dos nuevos modelos de aquí a 2027 que hará incluso cambiar el calendario habitual de lanzamientos, según ha adelantado el reconocido periodista de Bloomberg, Mark Gurman.

Fotomontaje con el diseño filtrado de los iPhone 17. Manuel Fernández Omicrono

En concreto, Apple estaría trabajando en un iPhone plegable con el que competiría con Samsung y marcas chinas como Honor o Huawei, así como un modelo más ambicioso con un diseño completamente de vidrio para 2027 coincidiendo con el 20 aniversario del dispostivo. Apple no da puntada sin hilo y el rediseño de Liquid Glass anticipa ese futuro.

La primera piedra de esa revolución en el hardware comienza este martes. Lo hace con el rumoreado iPhone 17 Air, un teléfono ultradelgado y ligero que jubilará al iPhone 16 Plus en el catálogo de compañía y al que acompañará el iPhone 17, el iPhone 17 Pro y el iPhone 17 Pro Max.

Maquetas del iPhone 17 Air. Sonny Dickson Omicrono

El principal reclamo del iPhone 17 Air será su diseño. Se espera que tenga una pantalla de 6,6 pulgadas, un tamaño similar al del modelo Plus, pero cuyo punto fuerte será una delgadez extrema de sólo 5,5 mm, quedando así muy por debajo del iPhone 6 que tenía 6,9 mm de grosor y rompiendo los límites del Samsung Galaxy S25 Edge (5,8 mm) lanzado en mayo.

El desarrollo del iPhone 17 Air se antoja como el paso previo a tener la tecnología necesaria para poder disponer de un teléfono plegable que también sea ligero y manejable. Apple está sentando las bases de su revolución móvil.

La delgadez extrema de este teléfono, que será prácticamente lo que permite la salida USB-C, conllevará sacrificios. Este modelo tendrá una batería de menor tamaño, aunque su autonomía estará optimizada por el procesador e IA, y solo incorporará una cámara. Contrapartida que hará que los usuarios más ambiciosos decidan saltar a unos modelos Pro que serán profundamente renovados.

Se espera que los iPhone 17 Pro y 17 Pro Max sean completamente renovados por dentro y por fuera. Renovará su aspecto tras 5 años sin hacerlo e incorporará el nuevo procesador A19 Pro.

Supuesto aspecto del módulo de cámaras del iPhone 17 Pro Majin Bu. X

El diseño ya se ha filtrado, incluso dejándose ver en plena calle, mostrando un módulo de cámaras más grande que ocuparía todo el ancho del teléfono, lo que invita a pensar en la necesidad de Apple de incorporar más y mejores componentes a su sistema de fotografía y vídeo.

Se especula con que se mejorará especialmente la grabación de vídeo, un punto diferencial de Apple frente al resto del mercado usándose cada vez más en contenido profesional, así como una notable mejora del teleobjetivo pasando a un sensor de 48 megapíxeles.

Actuales iPhone 16 y iPhone 16 Pro Max Laura Mateo Omicrono

También es posible la llegada de un nuevo sistema de apertura variable, grabación de vídeo simultánea frontal y trasera y la mayor actualización de la cámara selfie hasta la fecha.

En la parte trasera también cambiará la zona inferior al módulo de cámaras, donde será más identificable la zona de carga inalámbrica, así como volvería al marco de aluminio tras el uso de titanio desde 2023 con el iPhone 15 Pro.

En el iPhone 17 base se esperan pocos cambios. Su diseño será más continuista aunque su pantalla puede crecer ligeramente gracias a estrechar los biseles. Mejorará en potencia, rendimiento y autonomía, pero no se espera una gran salto de rendimiento con respecto a la generación anterior.

Apuesta por el Watch Ultra

En la presentación de este martes también se espera que Apple renueve su catálogo de relojes inteligentes. Sin embargo, si el año pasado el protagonismo cayó sobre el Apple Watch Series 10, este año las principales novedades se centrarán en el Ultra.

Este modelo orientado a la actividad física intensa y con altas capacidades de resistencia y conectividad mejorará en casi todos los aspectos.

El Apple Watch Ultra 3 incrementará el tamaño de la pantalla para poder mostrar más y mejor información, del mismo modo que el Watch 10 lo hizo frente a la generación anterior. Y es que pese a que el Ultra 2 es más grande que el Watch 10, es este último quien tiene el panel más grande del catálogo de relojes de Apple.

Apple Watch Ultra 2 en titanio negro Chema Flores Omicrono

Además de la pantalla, el Ultra mejorará en potencia con el chip S11 así como también mejorará la conectividad en general y en zonas remotas en particular gracias a la compatibilidad con la tecnología 5G Redcap (más ligera y directa que el 5G habitual), así como conexión satelital. Yendo así contra alternativas como Garmin o Pixel.

Se especula también con la incorporación de nuevas opciones de medición de salud. Después de recuperar en EEUU la medición de oxígeno en sangre, no se descarta que pudiese medir la presión arterial con un método no invasivo ni directo, tal y como ya hace con la temperatura, gracias al procesamiento de datos por inteligencia artificial.

Esta mayor apuesta por la salud también podría venir acompañado por un nuevo servicio de cuidado personal denominado Health+ que serviría para hacer un seguimiento del estado físico de la persona gracias a un agente basado en IA. Es poco probable verlo en esta presentación, pero podría lanzarse el año que viene.

Con respecto al Apple Watch Series 11 se esperan pocos cambios frente al Series 10 debido al profundo rediseño realizado el año pasado. La enorme pantalla seguirá siendo protagonista y se espera que mejore en potencia y autonomía.

Apple Watch Series 10 Chema Flores Omicrono

También se espera una tímida renovación del Apple Watch SE, su reloj inteligente de entrada, que va heredando funciones de los hermanos mayores y que Apple va posicionando poco a poco en un wearable especialmente útil para niños que no tienen aún un smartphone o como alternativa a relojes más baratos de otras marcas.

AirPods Pro con frecuencia cardíaca

El otro dispositivo que Apple renovaría sería los AirPods Pro tras lanzar en 2022 la anterior versión y el año pasado los AirPods 4.

Los AirPods Pro 3 llegarían con grandes novedades a nivel de software, que gracias a un nuevo chip le permitirán hacer más cosas gracias al uso de inteligencia artificial y procesamiento de datos. Así como con un nuevo diseño, especialmente en su estuche, que sería más pequeño y compacto.

Una de las esperadas novedades de estos AirPods Pro 3 sería la incorporación de un sensor de frecuencia cardíaca del mismo modo que ya lo hacen los Power Beats Pro 2 de Apple. De este modo los auriculares podrán servir igual que el Apple Watch para medir el rendimiento deportivo, directamente desde la oreja.

AirPods Pro 2 Chema Flores Omicrono

Si finalmente llega, habrá que ver cómo se implementa esta función y cómo se complementa con los usuarios que ya tengan un reloj inteligente de la compañía.

El estuche más pequeño y compacto se asemejaría al rediseñado en los AirPods 4. Sería más limpio, sin botones y con el botón LED oculto, siendo únicamente visible cuando se encienda.

Incorporarían un nuevo procesador que mejoraría la calidad del sonido así como la cancelación de ruido, así como haría posible la incorporación de nuevas funcionalidades de la mano de la inteligencia artificial como la traducción de conversaciones en tiempo real o asistencia relativas a la salud auditiva y personal.

En cualquier caso, para conocer todas las novedades de Apple este próximo martes habrá que esperar a que den las 19:00 horas de España peninsular, que Tim Cook aparezca sobre el escenario del Teatro Steve Jobs y comience la esperada presentación de la compañía. Ahí, comenzará una nueva era en los dispositivos de la empresa de Cupertino.