Tu próximo proyector será chino: Dangbei lanza su nueva familia de dispositivos con Dolby Vision, Google TV y más

Uno de los eventos tecnológicos del año, el IFA de Berlín, sigue a toda mecha. Ya sea mediante vitros con campanas incorporadas o portátiles con pantalla giratoria, la feria está siendo todo un espectáculo gracias a su proyección en España.

La última compañía en subirse al carro del IFA es la china Dangbei, que ha expuesto su nueva familia de proyectores entre los que nos encontramos modelos tope de gama, con resolución 4K para conseguir la mejor calidad de imagen y dispositivos compactos.

En total, Dangbei ha presentado nada menos que cinco modelos distintos, empezando por modelos premium para tener un cine en casa y terminando en dispositivos compactos, pensados para por ejemplo proyectar imágenes en el techo.

Los proyectores de Dangbei

El modelo que más destaca de toda esta gama y que está próximo a lanzarse es el Dangbei S7 Ultra Max, el dispositivo más importante de toda la familia que incorpora no solo resolución 4K, sino un sistema de refrigeración líquida.

Además de incorporar una plétora de estándares de imagen y audio como HDR10+ o Dolby Vision, integrará un zoom óptico de 0,98 a 1.6:1 con un contraste nativo de 8000:1. Además, funcionará a niveles de ruido ínfimos, con picos de hasta 24 decibelios.

Dangbei S7 Ultra Max. Dangbei Omicrono

Usando 48 unidades láser RGB, el S7 Ultra Max de Dangbei ofrecerá un brillo máximo de hasta 6.200 lúmenes ISO, con una cobertura del 100% en los espacios de color BT.2020 y DCI-P3. En total, podrá emitir imágenes de hasta 300 pulgadas máximas.

No faltan las clásicas tecnologías de autoenfoque, corrección trapezoidal, alineación automática de imagen, y un largo etcétera. Le siguen HDMI 2.1, WiFi 6, USB-C y USB 3.0 con sistema operativo Smart TV incorporado.

Justo un peldaño por debajo está el Dangbei MP1 Max, un proyector doméstico híbrido 4K con Google TV y licencia de Netflix, siendo otro de los dispositivos más potentes de la línea. 3.100 lúmenes ISO y tecnología Triple Láser + LED conforman el conjunto.

Incluye un filtro avanzado de luz azul para 400 y 445 nm que se combina con una cobertura total del espacio BT.2020, con una precisión cromática profesional ΔE<1. Además, hace uso de un soporte con rotación horizontal e inclinación vertical.

Dangbei P1 Max. Dangbei Omicrono

Otras bondades incluyen altavoces duales de 12 W, sistema DTSX con Dolby Audio, resolución 4K con un tamaño de proyección de hasta 300 pulgadas. La joya de la corona está en su sistema Google TV y en sus puertos HDMI, USB y conexión Bluetooth.

Seguimos bajando hasta el Dangbei DBOX02 Pro, un proyector también 4K que cuesta unos 400 euros menos que el Dangbei MP1 Max. Lo vemos, por ejemplo, en sus 2.000 lúmenes ISO y en su cobertura del 108% en el espacio REC-709.

Soporte integrado para rotación e inclinación, resolución 4K, 300 pulgadas de diagonal, USB 2.0 y Google TV integrado. Su tecnología LaserVibe se compenetra con un HDR 10 HLG y conexiones HDMI 2.1, LAN y Bluetooth 5.2, junto a WiFi 6 y DTS X.

Por debajo tenemos al Dangbei Freedo, que cambia totalmente el formato y pasa a ser un proyector compacto económico. Pasa a tener 450 lúmenes ISO pero a cambio incorpora una batería de hasta dos horas y media de autonomía.

Dangbei Freedo. Dangbei Omicrono

La idea detrás del Dangbei Freedo es poder ver películas, ver series e incluso escuchar música con sus altavoces integrados en cualquier lugar. Eso sí, bajando la resolución a 1080p, con un soporte para inclinarlo hasta 135 grados hacia el techo y con sonido envolvente.

El Freedo presume de un peso máximo de 1,4 kilos, sistema Google TV y una cobertura del espacio DCI-P3 de aproximadamente el 90%. Si solo se usa como altavoz, el proyector puede reproducir música por un total de 8 horas.

Finalmente está el Dangbei N2 mini, el modelo más asequible de toda la generación de proyectores chinos que además es el más pequeño y compacto. Sin embargo, incluye licencia oficial de Netflix y Google TV como software.

Sus principales características van desde una resolución nativa de 1080p hasta una conectividad WiFi 6 y Bluetooth 5.2, pasando por enfoque automático, soporte integrado para proyectar al techo y la capacidad de emitir imagen hasta 120 pulgadas.

Dangbei N2 Mini. Dangbei Omicrono

A cambio, tenemos un proyector con hasta 200 lúmenes ISO, sistemas InstanPro y tecnologías para corregir la imagen como la corrección automática de distorsión trapezoidal.

Precio y disponibilidad

Aún queda por ver a qué precio llegará el modelo S7 Ultra Max a España, aunque el resto de proyectores se pueden comprar en nuestro país vía Amazon. Esta es la lista de precios oficiales de la plataforma de e-commerce: