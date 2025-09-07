El nuevo invento para servir la copa perfecta y conservar el vino como el primer día que se adapta a cualquier botella

A todos nos ha pasado. Abres una botella de un vino excepcional, disfrutas de una o varias copas, pero no la terminas. Al día siguiente, el oxígeno ha hecho su trabajo y el sabor y el aroma ya no son los mismos. A este problema se suma a menudo la frustración de la última gota que se escurre por la botella al servir. Por suerte, la tecnología ofrece soluciones innovadoras para evitar estos problemas.

La última en llegar al mercado es el WASHWOW Wine Preservation Dispenser. Este dispositivo promete mantener el vino como si estuviera recién descorchado, sin importar el tiempo que tardes en terminar la botella. Su objetivo es claro: decir adiós a la oxidación que arruina tus mejores caldos y asegurarte de servir las copas de manera limpia y sin goteos.

El secreto reside en una tecnología que ya se utiliza en el sector médico: el Sistema Dinámico de Aislamiento por Airbag. La idea es simple pero brillante: en lugar de intentar sacar el aire para generar el vacío, se impide que entre en contacto con el vino desde el principio.

Al servir, solo tienes que pulsar un botón. Mientras el vino fluye hacia tu copa, un airbag interior se infla de forma sincronizada. Este airbag ocupa el espacio vacío que deja el líquido, bloqueando por completo la entrada de oxígeno. De esta forma, se crea un circuito sin oxígeno que protege las delicadas moléculas aromáticas y la estructura del vino.

El uso del dispositivo es increíblemente sencillo. Lo primero es descorchar la botella y encajar el dispensador en el cuello. Gracias a su sello de silicona de grado alimenticio crea un cierre hermético al instante.

WASHWOW Wine Preservation Dispenser

Después, basta con pulsar el botón para servir la cantidad deseada. Al soltarlo, el airbag permanece inflado, manteniendo el vino protegido. Cada copa que sirvas, ya sea días, semanas o meses después, conservará la frescura y el sabor originales.

Este dispositivo ha sido perfeccionado durante casi dos años de desarrollo, en los que sus responsables han diseñado y fabricado hasta 46 prototipos. Cuenta con una batería que se carga mediante un práctico puerto USB-C y permite servir hasta 15 botellas de vino antes de tener que recargarlo.

El dispositivo se presenta a través de una campaña en Kickstarter, con un precio promocional de 51 euros para los primeros compradores. El paquete incluye el dispensador, cuatro tapones desechables y un cable de carga, ofreciendo todo lo necesario para que saborees tu vino a tu propio ritmo, sin prisas y sin desperdiciar ni una sola gota.