El electrodoméstico de Xiaomi que cambiará cómo limpias la ropa: tiene tres zonas de lavado totalmente independientes

Xiaomi está decidido a conquistar los hogares con su amplia gama de electrodomésticos. Hace llegaron sus primeros aires acondicionados en el país, y posteriormente presentaron frigoríficos americanos. Su catálogo sigue aumentando, a mayor velocidad en su país de origen, con nuevos modelos como esta lavadora con hasta tres tambores para hacer tres coladas a la vez.

Xiaomi ha lanzado la lavadora Xiaomi Mijia Three-Zone Washing Machine Pro con capacidad para 10kg. Este nuevo electrodoméstico se ha presentado en China aunque aún no se le conoce precio. Es probable que este modelo no llegue, por ahora a España.

Xiaomi aún no ha desplegado en este país su gama de electrodomésticos de limpieza como esta lavadora. El fabricante chino sí ofrece, en cambio, otros electrodomésticos para el hogar enfocados a la limpieza como robots aspiradores o para la cocina con freidoras de aire o robots de cocina, además de otros productos para el bienestar como aires acondicionados o purificadores.

Lavadora con tres tambores

La máquina tiene tres tambores para lavar y secar ropa de forma simultánea, pero con diferentes ajustes. Esta combinación facilita no tener que generar un calendario de coladas a lo largo de la semana con los distintos tipos de ropa y colores. El día que se tiene tiempo para esta tarea doméstica, se puede lavar todo.

Tal y como informa el medio Xiaomi Adictos, la Mijia Three-Zone Washing Machine Pro se ha diseñado para lavar hasta 10 kilogramos de ropa. Se compone de un tambor de mayor tamaño donde se realiza la principal carga de trabajo y dos más pequeños para lavar prendas íntimas o calcetines.

Los tambores son independientes y dosifican sin ayuda el detergente desde los cajones separados para cada producto de limpieza. De esta forma, se pretende ahorrar en agua si no se usan todos a la vez.

Los últimos modelos de este tipo presentados por la marca china ofrecen varios programas para cuidar las prendas más delicadas, así como otros en los que se eliminan el 99,99% de los virus y bacterias y el 99% de los alérgenos.

Según la información compartida, la lavadora cuenta con unas medidas de 598 mm de ancho, 850 mm de alto y 555 mm de profundidad. Las funciones y diferentes programas se pueden controlar desde la pantalla táctil en color en la parte frontal.

También se pueden gestionar los ajustes del sistema desde HyperOS Connect que vincula este y otros electrodomésticos de la marca para controlarlos desde el móvil o mediante comandos de voz al asistente Xiao AI.