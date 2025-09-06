El invento que te ayuda a reducir el estrés: una diadema portátil e inteligente que te envía señales eléctricas

El estrés se ha convertido en una creciente preocupación en España, y es que, si no se controla, puede derivar en muchos problemas de salud. Para combatirlo, la tecnología ha permitido la creación de dispositivos como el collar Pulsetto o una nueva diadema que envía señales eléctricas.

Se trata de Sometimes, un dispositivo concebido por el estudio Studio Beyond, que es una avanzada diadema portátil e inteligente para la cabeza que envía señales eléctricas al usuario con el objetivo de reducir su estrés.

Una herramienta no invasiva que tiene una forma similar a la de una pulsera de actividad, solo que para usar en la frente. El funcionamiento de Sometimes es sencillo: se coloca alrededor de la cabeza y entra en contacto directo con la piel.

Después, los electrodos, que se encuentran en la superficie del dispositivo, emiten suaves impulsos eléctricos hacia el sistema nervioso, lo que podría ayudar a reducir el estrés o, incluso, a equilibrar el estado de ánimo del usuario.

Studio Beyond asegura en su página web que su invento se basa en investigaciones que demuestran cómo las señales eléctricas pueden influir en la actividad cerebral. En cuanto a su diseño, Sometimes viene con una banda elástica para ajustarse al tamaño de la cabeza.

La diadema Sometimes. Studio Beyond Omicrono

También incluye un mecanismo de cierre y un deslizador en su parte trasera para ofrecer un ajuste firme. En la propia banda se ubican unos módulos a ambos lados de la cabeza que albergan la electrónica encargada de emitir las señales eléctricas.

Mientras que la superficie de estos módulos es lisa y mate para una mayor comodidad durante un uso prolongado. Otro detalle a destacar es que los módulos con electrodos disponen de una pequeña luz blanca que indica el estado, la actividad y el nivel de batería.

Junto a esta luz se encuentra el botón de encendido que sirve para activar o apagar la diadema. Sometimes viene igualmente con sensores y un pequeño procesador en su interior para emitir y controlar las señales eléctricas.

Estas últimas están cuidadosamente calibradas para mantenerse dentro de límites seguros para que el usuario no sienta ni dolor ni molestias. Un invento que no requiere formación médica para su uso y que se puede llevar a diario, dependiendo de las necesidades del usuario.

Además de ello, los diseñadores han ideado este dispositivo médico con un diseño familiar para muchas personas, para favorecer su uso y para que se vea y se sienta como un producto portátil convencional.