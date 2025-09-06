Se acabó tener que aprender idiomas: estos nuevos auriculares con IA logran romper la barrera lingüística

IFA, una de las ferias de tecnología de consumo y electrónica más importantes del mundo, se está celebrando este fin de semana en Berlín y recibe cada año a más de 150.000 asistentes procedentes de todo el mundo. Expertos de las propias marcas, curiosos y periodistas comparten estos días su pasión por las novedades tecnológicas, pero el idioma puede ser una barrera infranqueable entre ellos.

Para solventarlo, desde hace unos años han ido apareciendo en el mercado auriculares capaces de traducir de forma casi simultánea las conversaciones en distintos idiomas. Entre los fabricantes especializados en estos productos destaca Timekettle, que en IFA ha presentado los nuevos W4 AI Interpreter Earbuds, una versión más asequible de los W4 Pro, que estaban pensados para entornos profesionales.

Estos nuevos auriculares, diseñados para usuarios que buscan una herramienta ágil y eficiente en viajes o situaciones del día a día, fusionan la más reciente inteligencia artificial con sensores de conducción ósea que captan la voz directamente desde los huesos.

Los Timkettle W4 AI Interpreter Earbuds Timekettle Omicrono

Esta tecnología permite que el reconocimiento vocal sea extremadamente preciso, reduciendo al mínimo las interferencias del entorno y preservando la confidencialidad de la conversación, incluso en espacios ruidosos como estaciones, cafeterías concurridas o una feria como la propia IFA.

El diseño de los W4 apuesta por la comodidad y portabilidad: su formato in-ear y su tamaño compacto los hacen muy discretos. El ajuste ergonómico, acompañado de un gancho especial, posiciona el micrófono cerca de la boca, lo que optimiza la captación de la voz y elimina la necesidad de modificar manualmente la posición del auricular.

La gran virtud de estos auriculares reside en la integración de Babel OS 2.0, una plataforma que aprovecha modelos de IA de última generación para comprender y traducir el contexto y las particularidades de la conversación.

El sistema corrige automáticamente errores asociados a homófonos y predice el contenido lingüístico con gran eficacia, logrando una de las tasas de acierto más altas del sector: 98% y un retardo de solo 0,2 segundos. Timekettle, además, anticipa la posibilidad de incorporar la clonación de voz en 2026 gracias a una actualización, para ofrecer una traducción aún más personal y natural.

Estos auriculares permiten que hasta dos personas intercambien frases en distintos idiomas sin obstáculos, simplemente compartiendo uno de los auriculares gracias a su sistema One-Flip Sharing.

El software soporta 42 lenguas y 95 acentos regionales, cubriendo la mayoría de países del mundo y facilitando conversaciones fluidas allá donde la barrera idiomática era hasta ahora un problema.

A nivel de autonomía, los W4 son ideales para largas jornadas: admiten hasta 4 horas de traducción ininterrumpida y hasta 8 horas de uso musical por carga, mientras que el estuche proporciona hasta 10 horas de interpretación y 18 de reproducción de audio.

Con un precio de 349 euros y disponibles a partir del 5 de septiembre de 2025 en la web de Timekettle y en Amazon, estos auriculares se suman a la gama de productos innovadores de la firma.