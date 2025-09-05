Una conocida marca desafía a Apple revelando el iPhone 17 días antes de su presentación: "Lo siento, Tim"

España está a pocos días de vivir un evento histórico: la presentación de los iPhone 17 el próximo 9 de septiembre. Unos dispositivos filtrados hasta la saciedad, que incluirían un rediseño con mejoras en conectividad y con nuevos y llamativos colores.

Si bien es cierto que el diseño de los iPhone 17 estaba más que visto en Internet, faltaban firmas que respaldasen estas filtraciones. Dbrand, famosa firma dedicada a accesorios para smartphones y dispositivos, ha filtrado por completo el diseño de estos iPhone.

Y no ha sido la única. Varias empresas, a escasos días de la keynote de Apple, han lanzado públicamente sus accesorios y fundas especializadas para iPhone 17, basándose directamente en el diseño filtrado. Dbrand, de hecho, ha lanzado una 'disculpa en forma de sorna al CEO de Apple.

Dbrand: "Sorry, Tim"

En portada, en primera plana en su web y con un mensaje muy claro: ya están disponibles las fundas para iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e iPhone 17 Air. Pero no contenta con ello, Dbrand ha incluido un mensaje en su tienda online.

Para reservar estas nuevas fundas, hay que pulsar sobre un botón que reza "Sorry, Tim" que se traduciría por "Lo siento, Tim" (en clara referencia a Tim Cook, CEO de Apple y responsable directo de los lanzamientos de estos dispositivos).

Captura de la tienda de Dbrand. Manuel Fernández Omicrono

La completa gama de fundas, skins y accesorios para los iPhone 17 ya están disponibles en Dbrand. Junto a estas opciones de compra, vemos los aparentes diseños de estos iPhone, con el módulo de cámara rectangular en la parte superior.

En la parte inferior, un recorte de distinto tono en el chasis con una tonalidad ligeramente más clara con el logo de la manzana ligeramente descentrado. Junto a los iPhone 17 Pro, tenemos los iPhone 17 Air e iPhone 17.

Algo prácticamente idéntico ha pasado con Moment, otra empresa dedicada a accesorios de iPhone, esta vez centrados en las cámaras. "¿Llegarán los iPhone 17? No estamos seguros, pero si llegan, estamos preparados", reza su último mensaje.

Junto a este mensaje, vemos unas fundas reforzadas compatibles con accesorios de Moment que de nuevo, se basan en este diseño de iPhone. Es cierto que en este sentido el diseño se ve menos, pero alude a los mismos acabados publicados por Dbrand.

Is iPhone 17 coming?



Not sure...but if it is, we’re ready. pic.twitter.com/0yhDmzEePb — Moment (@moment) September 4, 2025

Junto a Dbrand y Moment hemos visto también a Ugreen, que anticipándose al lanzamiento de los iPhone 17, también ha lanzado sus propios diseños de accesorios filtrando, otra vez, estos diseños.

¿Qué está pasando?

Estos movimientos son extraños ya que en el mejor de los casos estos son renders basados en las filtraciones ya habidas por parte de la prensa y en el peor, ataques directos que incluyen bromas hacia Apple.

¿Quiere decir que los fabricantes ya conocen el diseño de antemano con tanta antelación? Existen pistas que desmienten esta teoría. Informes de The Verge han relatado cómo la mayoría de fabricantes, incluyendo Moment, trabajan sobre los mismos diseños filtrados.

Moment ha sido una de las pocas que ha salido a hablar. Según relata la firma a PetaPixel, los productos de la empresa siempre acaban llegando tarde porque no pueden iniciar la producción de sus accesorios hasta después del evento.

Imágenes de modelos dummy de iPhone 17. Sonny Dickson Omicrono

El motivo es simple. Deben estar seguros al 100% de que las cámaras de estos móviles coinciden con los objetivos que ellos venden. "Por eso, nuestros equipos siempre tardan un poco más en llegar a los clientes que en la mayoría de casos", dicen desde Moment.

Este año no ha sido así, y por ello han lanzado una oferta muy llamativa: si se reservan sus productos antes del día 9 (el día de la presentación de Apple) se aplica un 25% de descuento en la tienda de Estados Unidos de la empresa.

"¿Por qué los lanzamos antes este año? Creo que hay muchas razones por las que lo estamos viendo en toda la industria", explican desde Moment. La clave, detallan, es que no hay acuerdos de confidencialidad respecto al hardware relacionado con estos accesorios.

En este sentido juegan un papel clave los aranceles de Trump y la presión fiscal que esto ha causado sobre estas empresas. "Publicar las prereservas nos proporciona datos sobre las combinaciones de cantidades que debemos pedir entre todos los modelos de fundas", dice Moment.

Supuestos colores de los nuevos iPhone 17 Pro. MacRumors Omicrono

"Dado que solo hay un plazo de 10 días desde el anuncio de los teléfonos hasta su llegada, estos días adicionales pueden ser vitales para recibir las fundas a tiempo y evitar problemas de existencias".

Si al final Apple sorprende y los diseños no corresponden con lo filtrado (algo que es menos habitual cada año que pasa), simplemente se reinicia la producción desechando todo lo hecho previamente, y adaptando estos productos al diseño final.

Es decir, que esta es una carrera para ver quién acierta mejor este diseño. Es innegable que la labor de los leakers este año ha sido increíble, con unos diseños ya filtrados prácticamente desde inicios de 2025. Por lo que no parece que vayan a estar muy errados.