Bose va a por Sony con sus nuevos QuietComfort Ultra 2: cancelación de ruido extrema y una gran batería

Vivimos en un momento dulce para el audio de alta calidad premium. A los recientes Nothing ear (3) hubo que añadirles los Sony WH-1000XM6, que pretendían pelear en el duro sector de los auriculares de gama alta. Ahora hay un nuevo contendiente: los Bose QuietComfort Ultra 2.

O más bien, los Bose QuietComfort Ultra de segunda generación, que por fin son oficiales por parte de la firma. Los nuevos auriculares circumaurales que ya están disponibles en reserva en Estados Unidos, llegan con mejoras sustanciales de hardware.

Por ejemplo, los nuevos Bose QuietComfort Ultra 2 ahora incluyen una mejor autonomía de 30 horas junto a la "mejor" cancelación de ruido de la firma, aderezado con un nuevo modo Cinema para conseguir un audio espacializado incluso en películas.

Los nuevos QuietComfort Ultra 2

Uno de los principales cambios aplicados sobre los QuietComfort Ultra de Bose está en sus modos, que ahora se basan en los 'estados de ánimo' que un usuario puede tener, siendo estos los clásicos modos Silencioso, Consciente, Inmersivo o Cine.

Este último es el más importante, ya que espacializa y equilibra el sonido ya espacial para darle una mayor amplitud a las capas del audio. Según Bose, equilibra estos sonidos junto a los diálogos en contenidos de vídeo, para conseguir una experiencia similar a la de ver una película en un cine.

Bose QuietComfort Ultra 2. Bose Omicrono

Por otro lado tenemos la tecnología Bose CustomTone, que adapta el sonido y la cancelación de ruido a la forma única de los oídos del usuario. Los auriculares emiten sonidos que viajan por los canales del usuario y rebotan para ser captados por los micrófonos.

Esta tecnología se vale de algoritmos y cálculos para determinar la forma en la que el oído modifica el sonido dependiendo de la profundidad, forma y tamaño de los mismos. De esta forma, se consigue una experiencia mucho más personalizada.

El diseño también se ha visto actualizado, con metal pulido y acabados más brillantes tanto en las propias copas de los auriculares como en la diadema. No falta también un modo de transparencia (o modo Consciente) para escuchar lo que nos rodea.

Según Bose, la batería de los QuietComfort Ultra 2 nos permitirá disfrutar de hasta 30 horas de reproducción en modo Silencioso y de 23 en modo Consciente. Además, podremos escuchar sonido mientras se cargan los auriculares.

Bose QuietComfort Ultra 2. Bose Omicrono

Concretamente, el apartado físico de los QuietComfort Ultra 2 incluye un peso total de 264 gramos, así como un puerto USB-C que también transmite audio y un conector de 2,5 milímetros para escuchar por cable.

Otro punto a destacar de los QuietComfort Ultra 2 de Bose radica en su sistema de detección de cabeza. Los auriculares se encenderán y conectarán a un dispositivo en cuanto nos los pongamos. Si los plegamos o los colocamos en horizontal, entrarán en modo de bajo consumo.

En cuanto a conectividad, soportan Bluetooth 5.3, conexión multipunto, compatibilidad con Google Fast Pair, Spotify Tap y compatibilidad con los códecs SBC, AAC y Qualcomm AptX Adaptive, respectivamente.