Dyson asalta IFA con un aluvión de novedades: de aspiradores de mano a un rival de Roomba pasando por un purificador

Dyson saca músculo. La compañía británica ha presentado un aluvión de novedades en el marco de la feria de tecnología IFA que se celebra en Berlín. Todas con un denominador común: resolver los problemas del día a día.

Sir James Dyson, fundador y CEO de la compañía, ha desvelado 11 productos, algunos de ellos ya disponibles y otros que llegarán a España durante este año o 2026.

La primera en aparecer en el escenario ha sido la PencilVac, la aspiradora más fina del mundo, y que el propio CEO llevaba en la mano al subir al escenario. Pero en el evento también se ha presentado la nueva V16 Piston Animal, y se ha renovado la icónica Dyson V8.

También ha dado a conocer un nuevo robot aspirador, un purificador de aire más compacto, ha relanzado sus populares ventiladores sin aspas, así como ha presumido de la potencia y capacidad de sus secadores de pelo, multifunción y productos de belleza.

Dyson V16 Piston Animal

Su nuevo aspirador insignia está diseñado para ofrecer el máximo rendimiento de limpieza en toda la casa. Ser la solución de limpieza total. Recogiendo incluso el pelo más largo sin enredarse.

Impulsado por el motor Dyson Hyperdymium con 900 W de potencia, ofrece 315 AW de succión constante para eliminar el polvo y los residuos más persistentes.

Sin embargo, una de sus principales novedades es su novedoso cabezal de limpieza denominado All Floor Cones Sense con cepillos cónicos antienredos patentados expulsando directamente a la cubeta incluso el pelo más largo mientras limpia.

Dyson V16 Piston Animal Dyson Omicrono

Uno de los elementos más interesantes de estos cepillos es la combinación con el nuevo motor que ajusta el nivel de succión y la velocidad para adaptarse automáticamente a cada tipo de suelo.

Por otro lado, otra novedad especialmente útil es el nuevo depósito CleanCompaktor que puede almacenar hasta 30 días de polvo comprimido y cuenta con una palanca de compresión con autolimpieza para expulsar la suciedad y completar su vaciado.

Dyson V16 Piston Animal Dyson Omicrono

El nuevo diseño del aspirador permite además la liberación remota de los cabezales de limpieza en seco y en húmedo, haciendo posible cambiar entre ellos sin tener que agacharse y de forma más higiénica.

Para la limpieza en húmedo, mejora la Submarine 2.0, que incluye un rodillo motorizado de microfibra de alta densidad. Además, cuenta con un control de hidratación de precisión para recoger los residuos y eliminar los derrames.

Este modelo es el primero en llegar de los nuevos aspiradores de mano. Está disponible desde hoy 4 de septiembre en dos versiones, Piston Animal (849€) y Dyson V16 Piston Animal Submarine (999€).

Dyson PencilVac

La V16 Piston Animal no ha sido la única aspiradora de la que James Dyson ha presumido en el escenario y es que la joya de la corona es la Dyson PencilVac, el modelo más delgado y ligero del mercado.

Con un diámetro de solo 38 mm, se desliza sin esfuerzo por el suelo y limpia en todas direcciones, incluso de lado y debajo de los muebles. Es tan compacta que su nuevo motor Hyperdymium 140k tiene un diámetro similar al de una moneda de 2 euros.

Dyson PencilVac. Dyson Omicrono

Pese a su diseño mínimo, este modelo reinventa la limpieza con una succión constante, doble iluminación láser para ver la suciedad y un sistema lineal de separación de polvo que comprime los residuos.

Este sistema hace que la cubeta pueda contener cinco veces más suciedad de lo que permite sus escasos 0,08 litros. Además, el sistema higiénico de vaciado tipo jeringa permite vaciar la suciedad limpiando al mismo tiempo la cubeta.

La aspiradora Dyson PencilVac Dyson Omicrono

El cabezal incluye cuatro rodillos cónicos que eliminan por sí mismos el pelo enredado o los hilos, impulsados por dos motores dobles situados en el centro.

Eso sí, para poder disponer de la PencilVac habrá que esperar, pues hasta 2026 no llegará al mercado y su precio aún se desconoce.

Además de la PencilVac y la Piston Animal la compañía ha aprovechado para renovar uno de sus modelos más populares, la Dyson V8. Ahora dispone de un 30% más de potencia de succión, nuevo botón de encendido sin gatillo y compatibilidad con los accesorios anteriores.

Dyson Clean+Wash Hygiene

Más allá de la renovación de sus ambiciosos aspiradores, James Dyson presentó otra novedad en el limpiado del hogar, la Clean+Wash Hygiene. Una fregona eléctrica para limpieza en húmedo y en seco.

Llega para resolver los problemas tradicionales de los filtros poco higiénicos de la mayoría de modelos del mercado. Reúne toda la suciedad —incluyendo el agua— dentro del propio cabezal. Evita así la acumulación de suciedad y bacterias dentro de los tubos y filtros.

Dyson Clean+Wash Hygiene Dyson Omicrono

Este sistema no sólo es más limpio, sino que también garantiza la durabilidad del dispositivo, pues alarga la vida del filtro y su potencia de succión.

El fundador de la compañía también destacó que su nuevo rodillo tiene un 30% más de microfibras por centímetro cuadrado que el modelo anterior. “El resultado es una limpieza higiénica, con un secado rápido y sin marcas”.

Nuevo rival para Roomba

Si Dyson se ha convertido en sinónimo de aspiradores de mano, Roomba ha hecho lo propio con los robots aspiradores. Ahora, la compañía británica lanza un nuevo robot con el que colocarse también a la cabeza del mercado.

Lo hace con el Dyson Spot+Scrub AI, la siguiente generación de su tecnología de robots aspiradores, diseñado para la limpieza de suelos tanto en húmedo como en seco.

Dyson Spot+Scrub Ai Dyson Omicrono

Está equipado con detección de manchas mediante IA y un comportamiento de limpieza adaptativo para identificar, reaccionar y limpiar, evitando obstáculos con precisión.

Lo hace con una cámara impulsada por IA, iluminación LED verde y navegación inteligente, reconoce casi 200 tipos de objetos, como cables y calcetines.

Dyson Spot+Scrub Ai Dyson Omicrono

Lo interesante de este sistema no es sólo su capacidad para evitar objetos sino que procesa las imágenes antes y después para verificar la eliminación de la suciedad, repitiendo la limpieza sobre una mancha persistente.

Purificador compacto y ventilación

Para Dyson es tan importante la limpieza de suelos como la del aire. Es uno de los grandes defensores de la industria por la calidad del mismo en casa. Es por eso que han lanzado un nuevo purificador de aire en un formato compacto totalmente nuevo.

Se trata del Dyson HushJet Compact, un nuevo purificador de aire de pequeño formato con alto caudal pero silencioso, ideal para habitaciones.

Dispone de una nueva boquilla denominada HushJet que introduce una forma nueva de silenciar la salida del aire que le permite emitir sólo 44 decibelios a pleno rendimiento siendo el doble de potente que otros modelos.

Dyson HushJet Compact Dyson Omicrono

“Con un tercio del tamaño, puede ofrecer el 80% de la capacidad de purificación con la que cuenta el Dyson Big+Quiet, perfecto para espacios de concentración y dormitorios”, explica la empresa.

Por otro lado, también ha relanzado el Dyson Cool F1, el que fue el primer ventilador sin aspas del mundo. Ahora es más eficiente energéticamente y se controla a través de la aplicación MyDyson.

Dyson Cool F1 Dyson Omicrono

Cuenta con un nuevo modo de sueño, una pantalla LCD, controles intuitivos en el propio dispositivo, un motor DC para una refrigeración personal eficiente.

También ha actualizado el Hot+Cool HF1, su ventilador calefactor 2 en 1 para ser más rápido, silencioso y potente. Calienta habitaciones más rápido generando un 25% menos de ruido.

Integra sensor de temperatura exterior para ofrecer mejor eficiencia y confort así como se puede controlar remotamente desde la aplicación MyDyson.

Mejor cuidado del cabello

James Dyson también aprovechó la presentación para destacar su firme apuesta por el cuidado personal donde, además de sus secadores Supersonic r y Airwrap Coanda 2x, ha lanzado una nueva línea nutritiva Dyson Omega.

Esta iniciativa combina 13 años de experiencia en agricultura sostenible con Dyson Farming, con 12 años de ciencia capilar y productos de belleza de la compañía.

Se trata de una mezcla de siete aceites ricos en omega, incluyendo el aceite de girasol cosechado en sus propias granjas, que van desde hidratantes y restauradores de cabello a un spray acondicionador que nutre y desenreda.

“Hemos unido dos mundos completamente diferentes, la agricultura y la belleza, para desarrollar un producto que proporciona un cabello sano con ingredientes naturales. Es el primer producto de Dyson que contiene un ingrediente cultivado en las granjas de Dyson”, explicaba el CEO.

Se suman así a la familia de fórmulas de la empresa que con Chitosan, lanzada en 2024, buscan proporcionar salud el pelo y fijación a los peinados.

Una apuesta por la formulación propia que seguirá avanzando. “De cara al futuro, seguimos siendo pioneros en nuevas formas de mejorar la salud del cabello mediante la aplicación de la innovación, la tecnología y la ciencia de los ingredientes”.

El otro pilar para el cuidado del cabello son sus secadores y moldeadores.

En concreto, la compañía ha destacado el Dyson Supersonic r, el más ligero, pequeño y potente de sus secadores de pelo.Cuenta con un calentador de flujo laminar que además se enfría al instante, lo que permite fijar y mantener peinados durante más tiempo. Todo en un pequeñísimo diámetro de 38 mm.

Por otro lado, para elevar los peinados está su Airwrap Coanda 2x que usa la doble presión de aire para envolver el cabello con mayor facilidad y versatilidad. Seca, riza, ondula, alisa, suaviza y da volumen.