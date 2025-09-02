Xiaomi va a por Roomba: trae a España su nuevo robot que aspira y friega para dejar como nuevos los suelos de tu casa

Xiaomi es conocida en España por sus teléfonos móviles, pero cada vez más hogares integran alguno de sus electrodomésticos o dispositivos domóticos. En su web se pueden encontrar desde aires acondicionados hasta freidoras de aire y equipos para mantener limpia la casa sin mucho esfuerzo. Dentro de este último grupo se encuentra el nuevo robot aspirador que la marca ha traído a España y destaca por contar con una buena potencia y por su capacidad para fregar.

Se trata del Xiaomi Robot Vacuum H40, que ya se puede comprar por sólo 249,99 euros. Este robot aspirador tiene una potencia de succión de 10.000 Pa que se combina con su tecnología antienredos para hacer frente a espacios complejos en los que se acumula la suciedad de los miembros de la familia, entre los que puede haber mascotas.

Este modelo barre, enrolla, recoge, peina y aspira, dice Xiaomi. Esto se consigue con un cepillo principal dorado en forma de V, que trabaja en armonía con el cepillo lateral antienredos para ofrecer una aspiración suave del pelo.

Xiaomi Robot Vacuum H40 Xiaomi Omicrono

A la hora de limpiar el suelo de casa, este robot aborda hasta cuatro tareas: aspirar o fregar de forma independiente, ambas juntas o aspirar antes de fregar, siguiendo las necesidades de cada momento. En cuanto a la autonomía, este nuevo aspirador tiene una batería de 5.200 mAh de capacidad que permite aspirar un máximo de 180 minutos sin pausa y con la pila cargada al máximo en el modo estándar.

Su sistema inteligente le permite gestionar el recorrido por la casa y detectar obstáculos como escalones por los que podría caerse. También puede salvar marcos de puertas de hasta 20 mm de alto, para no detenerse en la limpieza.

Xiaomi presume de su tamaño compacto, estando equipado con un depósito de agua de 210 ml para fregar los suelos. La bolsa para guardar el polvo en la base de carga tiene una capacidad de 4 litros, lo que supone una autonomía de 90 días, según los cálculos de la marca. Al ser bolsas desechables se facilita una limpieza más eficiente del sistema.

Además, es totalmente compatible con la aplicación Mi Home para dispositivos móviles Android e iOS, que permite realizar una serie de ajustes, como personalizar el modo de limpieza o restringir aquellas zonas de las viviendas a las que no se quiere que acceda el robot aspirador, entre otras funciones.También programar atajos o la función de bloqueo ante la presencia de niños.

Desde la aplicación se le puede solicitar también que ignore o evite las alfombras, así como marcar puntos delicados de la casa como la cocina o cerca de ciertos muebles en los que se haya derramado algo y sea necesario limpiarlo rápido.