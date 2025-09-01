La potente bicicleta eléctrica para los enamorados de la montaña: motor Bosch de 750 W y hasta 100 km de autonomía

Hay pocas cosas más divertidas y emocionantes como adentrarse en la montaña con una bicicleta. Y eso que, en ocasiones, el terreno es tan difícil, demasiado largo o empinado que las fuerzas no llegan. Para eso se han creado las e-MTB, bicicletas eléctricas de montaña que añaden asistencia al pedaleo y otras funciones de última tecnología para ampliar las opciones de los aficionados.

Por eso se entiende que, según los últimos informes del sector, las bicicletas eléctricas de montaña no son solo una moda pasajera, sino la fuerza dominante del mercado, ya que suponen casi el 60% de todas las bicicletas eléctricas vendidas en España. Entre ellas destaca una que acaba de llegar para reclamar su reinado: la última versión de la Santa Cruz Bullit.

Uno de los nombres más emblemáticos en el ciclismo de montaña de largo recorrido se ha reinventado por completo en esta actualización. Esta e-MTB, diseñada para los descensos más agresivos y los terrenos más exigentes, abandona su anterior configuración para adoptar el sistema de motorización Bosch Performance Line CX de quinta generación.

Potencia y control

El cambio que plantea el fabricante estadounidense representa una transformación profunda de Bullit, que ahora se posiciona como una de las e-bikes de enduro más capaces del mercado, combinando la herencia de una bicicleta de descenso con la eficiencia de un sistema de asistencia al pedaleo de última generación.

El corazón de la nueva Bullit es el motor Bosch Performance Line CX Gen 5. Esta unidad de potencia es conocida por su entrega de par natural, su potencia y su durabilidad. De serie, el motor ofrecía 85 Nm de par, pero una reciente actualización de software gratuita por parte de Bosch eleva esta cifra hasta los 100 Nm.

Bullit, la nueva e-MTB de Santa Cruz

La potencia máxima también se incrementa de los 600 W de partida a 750 W, y el nivel de asistencia máximo pasa del 340% al 400%. Esta mejora, disponible a través de la aplicación eBike Flow de Bosch, proporciona una capacidad de ascenso superior y una aceleración más potente a la salida de las curvas.

Para alimentar las necesidades del motor, Santa Cruz ha integrado una batería Bosch PowerTube de 600 Wh en el tubo diagonal del cuadro de carbono. Aunque la batería no es extraíble, esta decisión de diseño permite obtener un cuadro más ligero, rígido y compacto. En cuanto a su autonomía, en recorridos muy exigentes se sitúa en torno a los 50 km de autonomía, que se amplían hasta 100 km como límite máximo.

Para aquellos ciclistas que necesiten una autonomía mayor para aumentar sus recorridos sin preocuparse de la recarga, la Bullit es compatible con el extensor de autonomía PowerMore de Bosch, una batería adicional de 250 Wh que se instala fácilmente en el lugar del portabidón y añade solo 1,5 kg al conjunto.

Suspensión a prueba de baches

La integración del sistema Bosch ha provocado uno de los cambios técnicos más significativos en la historia del modelo: el abandono del icónico sistema de suspensión VPP (Virtual Pivot Point) de Santa Cruz. En su lugar, los ingenieros han optado por un diseño de cuatro barras con anclaje Horst Link.

Esta nueva arquitectura de suspensión no solo permite un mejor encaje del motor, sino que también optimiza la cinemática para ofrecer una gran sensibilidad inicial, un buen soporte en el tramo medio del recorrido y una progresividad final que evita hacer tope con facilidad en los impactos más fuertes. La bicicleta mantiene un generoso recorrido de 170 mm tanto en la suspensión delantera como en la trasera.

A la maniobrabilidad de la bicicleta también ayuda el cuadro, fabricado íntegramente en carbono, con dos niveles de calidad según la versión: el carbono C, más asequible, y el CC, más ligero... y bastante más caro.

La Bullit renovada, en su versión tope de gama Santa Cruz Omicrono

Lo que sí debería saber todo usuario interesado en esta 'bestia' de montaña es que su geometría ha sido concebida para el descenso, con una configuración de ruedas mixta: una rueda de 29 pulgadas en la parte delantera para mejorar el paso sobre obstáculos y el agarre en curva, mientras que la rueda trasera de 27,5 pulgadas favorece la agilidad y deja más espacio libre al ciclista en zonas empinadas.

Santa Cruz ha incorporado además un sistema de flip chips que permite al usuario personalizar la geometría de la bicicleta. Un primer chip en el anclaje del amortiguador ajusta la progresividad de la suspensión, mientras que un segundo chip en las vainas (los dos tubos del cuadro que conectan el eje del pedalier con el eje de la rueda trasera) permite adaptar el comportamiento de la bicicleta al terreno o a las preferencias del piloto.

En el mercado español, la nueva Santa Cruz Bullit está disponible en varias configuraciones de montaje. La gama comienza con el modelo Bullit C 70, equipado con horquilla RockShox Zeb Base, transmisión SRAM Eagle y frenos SRAM DB8, con un precio de 8.390 euros.

Mientras, el tope de gama corresponde al modelo Bullit Podium, que utiliza el carbono más ligero, suspensiones FOX Factory y transmisión SRAM X0 Eagle AXS T-Type. Eso se hace notar en el precio, que se va a los 13.249 euros, y está disponible tanto a través de su página web como en distribuidores especializados.