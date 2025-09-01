El iPhone 17 Pro, al descubierto: una nueva funda transparente revela tres cambios clave del esperado teléfono de Apple

Apenas queda una semana para que Apple presente los nuevos iPhone 17, que llegarán a España. La compañía californiana celebrará el próximo martes 9 de septiembre su keynote en la que revelará todos los detalles de estos dispositivos, aunque ya dejó algunas pistas del modelo Pro en su invitación.

Un teléfono inteligente que, ahora, gracias a la filtración de una supuesta funda transparente, ha quedado al descubierto y es que la nueva carcasa revela tres cambios clave en comparación con su antecesor, el iPhone 16 Pro.

Majin Bu, un conocido filtrador de Apple, ha compartido en su cuenta de X (Twitter) unas supuestas imágenes de la que parece ser una funda transparente para el nuevo iPhone 17 Pro y Pro Max, o al menos réplicas.

En las imágenes se pueden encontrar tres supuestos cambios en comparación con la funda transparente del iPhone 16 Pro de la compañía de la manzana mordida. El primero de ellos es un recorte para una protuberancia de la cámara trasera.

Esta resulta ser significativamente más grande que en la generación anterior y abarca todo el ancho del dispositivo, coincidiendo con los rumores anteriores que señalaban que el iPhone 17 Pro y Pro Max contaría con un diseño de cámara trasera similar al Pixel de Google.

La funda transparente filtrada del iPhone 17 Pro. @MajinBuOfficial Omicrono

El segundo cambio clave es un área rectangular redondeada blanca que rodea el sistema MagSafe —la tecnología magnética desarrollada por Apple—, en lugar del círculo anterior con una línea debajo.

Es decir, la funda estaría hecha con un cuerpo parcialmente transparente. Un aspecto que permite que el diseño del teléfono se vea mientras cubre el vidrio y MagSafe. El último cambio es la compatibilidad con la supuesta correa magnética Crossbody Strap de Apple.

Y es que la carcasa parece estar diseñada para funcionar con la nueva correa cruzada con diseño magnético de Apple, lo que agrega versatilidad. Majin Bu también ha señalado que Apple habría probado diseños alternativos, entre los que se encuentran variantes transparentes tintadas de la funda.

Estas fundas podrían estar reservadas para ediciones estacionales limitadas del iPhone 17 Pro en el futuro y que saldrían al mercado más adelante, según ha indicado el filtrador. Por el momento se trata tan sólo de una filtración, por lo que hay que esperar al martes que viene para ver si el dispositivo termina llegando con estos interesantes cambios.