Lo último de Marshall es un altavoz inalámbrico ideal para montar fiestas: potente, con luces LED y una gran batería

Marshall, una de las marcas clásicas de sonido y una de las más deseadas en España por los amantes de la música, acaba de lanzar su primer altavoz inalámbrico ideal para montar "fiestas": es muy potente y viene con luces LED y una gran batería.

Se trata del nuevo Marshall Bromley 750, el primer altavoz Bluetooth de entretenimiento de la marca que prioriza la calidad de sonido, una larga autonomía y un diseño robusto con iluminación LED oculta detrás de la rejilla frontal, que además reacciona a lo que se está reproduciendo.

Un altavoz que se puede conseguir por 1.299,99 euros y que destaca por contar con una potencia de 500 vatios y un sonido de 360 grados con el que pretende revolucionar la industria. En su parte frontal cuenta con altavoces, mientras que en su zona superior hay un par de tweeters.

Estos elementos funcionan junto con un nuevo dial de caracterización del sonido que permite cambiar entre un ajuste alto para llenar espacios más grandes y montar fiestas en cualquier parte o un ajuste dinámico para grupos más pequeños.

Bromley 750 es capaz de alcanzar un volumen máximo de 127 dB y su iluminación LED del escenario llega con tres preajustes animados, dos de los cuales son capaces de reaccionar en tiempo real a la música que se está reproduciendo.

Así es el altavoz inalámbrico Bromley 750 de Marshall

En cuanto a la autonomía, Marshall señala que la batería del Bromley 750 posee una duración de más de 40 horas, que es mucho más que la de otros rivales del mercado y que se puede ampliar con baterías de repuesto opcionales.

Es decir, el sistema de batería intercambiable LFP (fosfato de hierro y litio) de Marshall permite al usuario tener otra pila de repuesto cargada y cambiarla en solo unos segundos. Además, la batería funciona igualmente como un banco de energía para cargar otros dispositivos.

Otro detalle interesante, e ideal para montar fiestas en cualquier parte, es que el altavoz Marshall Bromley 750 dispone de entradas para que los usuarios conecten desde micrófonos hasta instrumentos.

El Marshall Bromley 750 también cuenta con ruedas y un asa extensible que hace que sea más fácil transportarlo a cualquier parte, y más teniendo en cuenta que el altavoz pesa más de 23 kilogramos. Asimismo, dispone de clasificación IP54, por lo que es resistente al agua y al polvo, y debería ser capaz de soportar derrames accidentales de bebidas durante las fiestas.