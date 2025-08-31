Esta tarjeta magnética ultrafina es una multiherramienta que incluye hasta 7 utensilios para usar en cualquier emergencia

La industria de las multiherramientas sigue explorando nuevas formas de integrar el mayor número posible de utensilios en diseños de lo más compactos. Si recientemente se lanzó un bolígrafo que escondía 6 herramientas, ahora se ha presentado una nueva en forma de tarjeta magnética ultrafina.

Se trata de Slidex, fabricada por la empresa hongkonesa del mismo nombre. Una multiherramienta de 37 gramos de peso con aspecto de tarjeta magnética ultrafina que incluye hasta 7 utensilios para usar en cualquier emergencia.

Slidex se encuentra actualmente en búsqueda de financiación a través de la conocida plataforma Kickstarter, donde ya ha superado con creces su objetivo inicial: buscaban recaudar 2.200 euros y ya llevan más de 10.900 euros.

Esta tarjeta metálica destaca por su capacidad para plegarse en forma de columna triangular e incluye una variedad de funciones: desde destornillador hasta cuchillo, abrebotellas, bolígrafo retráctil negro, regla de 8 centímetros, cortacuerdas y un punzón para romper cristales de automóviles.

Slidex está fabricada en titanio de grado 5 o aluminio 6061-T6 anodizado duro, y se puede conseguir en dos modelos: estándar o destornillador. Los dos miden 86,5 milímetros de largo, 54 mm de ancho y tienen un grosor de 4 mm cuando se colocan en posición horizontal en la tarjeta.

Por lo que esta multiherramienta se puede guardar fácilmente en cualquier lugar, como en un bolsillo, una mochila o un bolso. La tarjeta dispone de cuatro secciones rectangulares largas y delgadas que están unidas entre sí por bisagras.

Una configuración que permite acceder a algunas funciones de la multiherramienta, aunque esta también se puede enrollar sobre sí misma para agarrarla como si fuese un destornillador; manteniéndose en dicha forma gracias a unos imanes.

Uno de los modelos de esta tarjeta, el Screwdriver, que pesa 479 gramos, ofrece ocho ranuras de almacenamiento magnéticas para ocho puntas incluidas, junto con un casquillo magnético para utilizarlas.

Este viene con puntas de 2 mm (SL2 y SL4 planas), cuatro puntas de 4 mm (T5 Torx, H3 hexagonal, PH0 y PH00 Philips) y dos puntas de 6 mm (T6 Torx, H5 hexagonal). El modelo original no viene con esas puntas, pero incluye otras características únicas.

Por ejemplo, viene con un destornillador Philips, orificios para llaves inglesas de 4, 5 y 7 mm, otro para destornillador de puntas de un cuarto de pulgada, una herramienta para extraer tarjetas SIM y una lima. Una multiherramienta que se puede conseguir desde 69 dólares, unos 58 euros al cambio.