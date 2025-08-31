El invento para ver las estrellas como nunca: este telescopio inteligente es muy fácil de usar y te ayuda a explorar el espacio

El verano es la mejor época del año para contemplar las maravillas del cielo estrellado. Fenómenos como las Perseidas son un espectáculo fácil de disfrutar a simple vista en lugares con poca contaminación lumínica. Sin embargo, si se cuenta con la tecnología adecuada se puede llevar un paso más allá este entretenimiento observando y capturando el firmamento con mayor detalle.

Fenómenos astronómicos como la lluvia de estrellas hay con frecuencia y mientras la Luna o las nubes lo permitan, siempre hay ocasión de disfrutar de la exploración con equipos como este. Celio es un nuevo telescopio portátil y con diseño robusto que simplifica la tarea de enfrentarse a la inmensidad del espacio.

A pesar de que cada vez existen más productos de este tipo, uno de los principales inconvenientes es su tamaño y complejidad. Celio reivindica un tipo de telescopio fácil de transportar y utilizar. Para que cualquiera pueda disfrutar del cosmos, aunque no se tengan conocimientos avanzados al respecto.

Para empezar, integra un sensor IMX462 que promete una captura del cielo nocturno con alta claridad. La función de mejora inteligente apila varias imágenes para revelar aún más detalles del cielo.

El telescopio se compone de tres lentes combinadas con filtros UV y IR integrados. El resultado se mejora con cristal ED, para eliminar la distorsión del color y conseguir imágenes nítidas. Sus creadores aseguran que se pueden ver cúmulos estelares con gran detalle.

Para los menos versados en el mundo de la astronomía, Celio va de la mano de una aplicación que sirve de guía por el espacio. Cuenta con un catálogo de 4.000 objetos celestes para conocer las constelaciones, los planetas o nebulosas.

El control inteligente de Celio busca objetos celestes de forma autónoma, liberando al astrónomo amateur del complejo proceso de localizar la estrella que está buscando. Además, desde la aplicación se pueden elegir hasta cinco modos de imagen para adaptar las capturas a cada exposición.

Otra de sus principales ventajas es el diseño ligero. Sus dimensiones son 174 mm x 120 mm x 249 mm y pesa solo 1,5 kilogramos. Viene equipado con trípode, cable USB-A y C, un filtro solar y un manual de uso. Su batería de 1.800 mAh tarda en cargarse 2,5 horas, pero ofrece una autonomía de hasta cuatro horas.

Su precio es de 258 euros y las primeras entregas están programadas para diciembre de 2025 a todo el mundo.