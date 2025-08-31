Adiós a las cápsulas de café: la cafetera espresso de Lidl de menos de 50 euros que se agotará rápido en España

Lidl sigue ampliando su catálogo en España con interesantes productos de electrónica, como su ventilador sin aspas para acabar con el aire acondicionado, su invento para no quedarse sin batería en el coche o su nueva cafetera de menos de 50 euros para decir adiós a las cápsulas de café.

El conocido supermercado ha puesto a la venta recientemente una nueva cafetera espresso de la marca SilverCrest que cuenta con una potencia de 1100 W, prepara hasta dos tazas y que cuesta tan solo 49,99 euros.

Un chollo que está siendo todo un éxito en España, tanto que esta nueva cafetera espresso está agotada en la tienda online de Lidl, que permite a los usuarios interesados recibir una notificación en cuanto el artículo vuelva a estar disponible, que será "pronto", según el supermercado.

Lidl señala que esta cafetera estará disponible en sus establecimientos físicos el próximo 1 de septiembre, por lo que pronto se podrá conseguir por esta vía. Un dispositivo que pretende acabar para siempre con el café en cápsulas, que goza de una gran popularidad.

La nueva cafetera espresso de Lidl tiene un tamaño compacto y un aspecto que encaja bien en cualquier cocina, y viene con un sistema de portafiltro, dos insertos de filtro para 1 o 2 tazas y una potente presión de la bomba de 15 bares.

La cafetera espresso 1100 W de Lidl. Lidl Omicrono

Esto último permite obtener una crema perfecta y un desarrollo ideal del aroma. Asimismo, la cafetera dispone de una boquilla de vapor de alta presión giratoria 2 en 1: salida de agua caliente y espumador de leche.

La cafetera espresso viene igualmente con un depósito de agua extraíble, un apagado automático y luz indicadora de funcionamiento. Lidl señala que, además, incluye una cuchara de café 2 en 1 con prensador y una bandeja de goteo de nivel de agua y rejilla de goteo extraíble.

También dispone de un cable con una longitud de 100 centímetros y una pantalla analógica. En el momento en el que vuelva a estar disponible en la tienda online, y en caso de comprarla por esta vía, al precio hay que sumarle 3,99 euros correspondientes a gastos de envío.

Un interesante chollo que llega justo después de que Lidl pusiera en oferta una potente barbacoa de gas con diseño compacto por menos de 48 euros y unas placas solares para el balcón resistente y baratas para poder bajar la factura de la luz.