El preciso invento para medir tu rendimiento en la bicicleta: se instala en la cadena en 30 segundos y sin herramientas

El mundo de los accesorios para bicicletas no deja de innovar, buscando hacer la experiencia del ciclista más sencilla, segura y eficiente. En los últimos tiempos hemos visto ideas como un sistema de carga inalámbrica que se activa con la propia pata de cabra, o un sillín dividido y articulado que se adapta mejor al cuerpo. Siguiendo esta senda llega CycleClick, un dispositivo que ofrece una medición precisa de la potencia y se instala muy fácilmente.

Este dispositivo, desarrollado por la compañía BikeOn, se presenta como el primer potenciómetro que se instala directamente en la cadena de la bicicleta. Con un peso de solo 40 gramos, se acopla en cuestión de segundos y sin necesidad de ninguna herramienta, según la marca. Su batería, que se carga con un cable USB-C, cuenta con una autonomía de hasta 30 horas.

El diseño de CycleClick, pensado para ciclistas aficionados y profesionales, permite que los rodillos de la cadena se deslicen a través de un canal de medición, manteniendo una fricción mínima y un funcionamiento silencioso que no interfiere en el pedaleo. Es compatible con la mayoría de cadenas del mercado, a excepción de los modelos Flattop de SRAM.

En su interior, el dispositivo alberga un sistema capaz de detectar la más mínima flexión en la tensión de la cadena. Esta información, combinada con un sensor de velocidad de cadena integrado, se procesa mediante algoritmos avanzados para ofrecer en tiempo real la potencia en vatios que el ciclista está generando.

El sistema cuenta además con compensación de temperatura, lo que garantiza que las mediciones se mantengan precisas y calibradas sin importar las condiciones meteorológicas, ya sea en el frío de la mañana o en el calor del verano.

La batería de CycleClick una autonomía de 30 horas. BikeOn Omicrono

La precisión es uno de los puntos fuertes que sus creadores destacan, asegurando un margen de solo ±1%, un dato comparable al de potenciómetros de biela, pedal o araña de marcas consolidadas en el sector. Además de la potencia, CycleClick es capaz de registrar la cadencia, el par de fuerza y las calorías quemadas.

A través de conectividad ANT+ y Bluetooth, los datos se pueden sincronizar con la mayoría de aplicaciones de entrenamiento, permitiendo al usuario un seguimiento exhaustivo de su rendimiento. Opcionalmente, se puede añadir un sensor para medir el balance de potencia entre la pierna izquierda y la derecha.

Actualmente, CycleClick se encuentra en fase de financiación a través de una campaña en la plataforma de crowdfunding Kickstarter. El precio durante esta campaña parte desde los 184 dólares (aproximadamente 157 euros al cambio actual) para la versión más básica, con un precio de venta al público recomendado cuando salga a la venta de 299 dólares (unos 255 euros).