El motor eléctrico para navegar en kayak como si fuera un coche: con pedales para acelerar y controlar la dirección

Los deportes náuticos son muy populares en España durante el verano. Un sector que ha visto cómo los motores eléctricos que potencian los kayaks han ido evolucionando, con modelos como uno que sirve también para pequeños barcos de pesca u otro nuevo que se controla mediante pedales.

Garmin ha presentado el Force Current, su nuevo motor eléctrico e inalámbrico que permite conducir un kayak como si fuera un coche, ya que viene con un mando a distancia y una versión de 3.599,99 dólares (3.085,84 euros al cambio) que incluye unos pedales.

Eso sí, también dispone de otra de 2.999,99 dólares (2.571,53 euros) que renuncia a ellos. Se trata de un ligero motor eléctrico para kayak que es totalmente manos libres gracias a este innovador sistema de pedales que permite al usuario avanzar, retroceder y realizar giros de 180 grados.

Un sistema de pedales

Force Current es un motor ligero que está diseñado para la pesca en kayak tanto en agua dulce como en salada y viene con un mando a distancia que permite a los usuarios acelerar y girar fácilmente sin tener que darse la vuelta y agarrar la caña del timón.

También incluye un sistema de dirección basado en gestos que permite a los usuarios simplemente apuntar con el mando a distancia en la dirección en la que quieran que vaya el kayak para girar hacia allí.

Así es el motor eléctrico para kayak Garmin Force Current

La magia de este sistema son los pedales, que permiten al usuario tener las manos completamente libres y centrarse en la pesca. Un mecanismo que viene con dos pedales que se pueden instalar en diferentes modelos de kayak y con rieles que facilitan el deslizamiento hacia adelante y hacia atrás.

Gracias a ello se ofrece un ajuste preciso. Otra de las claves es que estos pedales se pueden retirar por completo sin necesidad de herramientas. Mientras, el motor se basa en un sistema de montaje de cuatro puntos estándar en la industria para fijarse en la popa.

Los pedales están alimentados por pilas AA y se conectan de forma inalámbrica al motor eléctrico, permitiendo un control preciso e inmediato sin necesidad de añadir hardware o cables engorrosos. Además, se puede seleccionar una variedad de modos de funcionamiento.

Entre ellos se incluye una dirección con un solo pedal, que gira el kayak en movimiento hacia adelante en la dirección que se pisa; mientras que para dar marcha atrás basta con presionar la mitad inferior de los pedales con los talones.

El motor eléctrico Garmin Force Current sirve para usar un kayak como si fuese un coche. Garmin Omicrono

También hay un modo de giro de radio cero, para girar la embarcación en el sitio y en la dirección del pedal que se pisa. En cuanto al resto de características, los pedales vienen con palancas separadas que se activan con el pie en sus bordes interiores y diseñadas para controlar funciones de un plotter Garmin —que muestra mapas náuticos electrónicos y datos de navegación en una pantalla— que se puede comprar por separado.

El motor dispone igualmente de una función de bloqueo del ancla que usa GPS multibanda para mantener un posicionamiento preciso, incluso con viento o corrientes fuertes. También ofrece dos opciones de hélice diferentes.

Una hélice de alta eficiencia para maximizar la duración de la batería y el alcance, y otra sin algas para cortar la vegetación submarina. El motor está igualmente diseñado para funcionar con una batería de 12 o 24 V, y Garmin promete un funcionamiento "silencioso" que no asusta a los peces.

El eje se ajusta entre 29 y 42 centímetros y el motor se puede inclinar inmediatamente dentro y fuera del agua según la necesidad. Además, pesa solo 11,3 kilogramos, se desbloquea del soporte de popa en segundos y se puede retirar fácilmente.

Las dos versiones del Garmin Force Current incluyen igualmente un sensor portátil que apaga el motor en caso de que el usuario se caiga al agua y son compatibles con los relojes inteligentes de la compañía, que funcionan como controladores inalámbricos.