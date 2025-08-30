El invento que va a por Thermomix: se adapta a cualquier olla, remueve la comida y evita que se queme

En España hay un claro referente en cuanto a robots de cocina y ese es Thermomix, que hace unos meses lanzó su modelo más avanzado: el TM7. Un dispositivo que ahora cuenta con un nuevo rival, un invento que remueve los alimentos, los cocina y evita que se desperdicien.

SIMMi es un nuevo electrodoméstico de cocina inteligente ideado por el italiano Paolo Massacci y que está actualmente participando en el famoso concurso James Dyson Award de este año. Un invento que consiste en una tapa para ollas que automatiza operaciones que requieren mucho tiempo y esfuerzo.

Este electrodoméstico está ideado para hacer que cocinar sea más accesible y placentero para todos y se enfoca principalmente en remover los alimentos, controlar automáticamente el vertido de líquidos y proporcionar lecturas precisas de temperatura y humedad.

Además, evita que los alimentos se quemen y desperdicien, y emite alarmas si detecta algún problema. SIMMi es un electrodoméstico sencillo y asequible que se integra en cocinas ya existentes, integrándose en las ollas y sartenes existentes para una mejor experiencia.

SIMMi está compuesto por tres partes principales: una tapa universal (de 20 a 24 cm de diámetro para adaptarse a los tamaños de ollas más comunes), un tanque de agua y el cuerpo principal que contiene el motor y los sensores.

La tapa SIMMi. James Dyson Award Omicrono

En la web del concurso se detalla que una caja de engranajes planetarios logra una agitación uniforme que cubre toda la olla y que en el interior del electrodoméstico hay una válvula solenoide que regula el agua u otro líquido que se filtra dentro de las ollas.

La máquina viene igualmente con sensores de humedad, detección de humo y temperatura ubicados en la parte inferior de la tapa para monitorizar el proceso de cocción. Asimismo, SIMMi dispone de una perilla inteligente con pantalla LCD integrada en su parte inferior.

La pantalla permite un control intuitivo con una interfaz minimalista. La ranura para la batería se encuentra en la parte superior del invento y se puede quitar fácilmente. Por último, la parte central cuenta con una abertura para agregar condimentos y otros alimentos sólidos en la olla sin levantar la tapa.

De cara al futuro, su creador planea desarrollar prototipos para probar las funcionalidades y realizar un mayor desarrollo de la interfaz digital, además de encontrar una empresa que esté interesada en el proyecto para llevar el producto al mercado.