La increíble minicasa de lujo para 4 personas: todas las comodidades en 6 metros de largo y se puede remolcar

El sector de las minicasas sigue creciendo en todo el mundo, con viviendas de pequeño tamaño de lo más sorprendentes. En el mercado se pueden encontrar desde una fabricada con contenedores hasta otra que se puede mover a cualquier ciudad de España.

La última gran incorporación al sector es Fowler & Ward x Base Cabin, una ingeniosa minicasa de 6 metros de largo perfecta para cuatro personas que incluye una terraza opcional, funcionalidad fuera de la red y hasta un mini rocódromo que da acceso a una litera.

Con un precio base de 134.000 dólares australianos (unos 74.907 euros al cambio), esta minicasa se puede mejorar de forma opcional con una serie de extras: desde paneles solares y baterías para funcionar de forma totalmente autónoma hasta depósitos de agua.

En cuanto a su diseño, la minicasa Fowler & Ward x Base Cabin posee un interior compacto y luminoso que se abre al exterior, y ofrece una capacidad para cuatro personas, por lo que es ideal para una familia.

Una de sus principales características es que es remolcable, como señala la empresa Base Cabin, que explica que su nombre sirve de homenaje al estudio de arquitectura australiano Fowler and Ward. Con 6 metros de largo, esta vivienda viene con un exterior acabado en acero pintado utilitario.

Parte del interior d ela minicasa Fowler & Ward x Base Cabin. Base Cabin Omicrono

Fowler & Ward x Base Cabin incluye una terraza opcional para ampliar el espacio habitable y que ofrece una zona de descanso y de baño al aire libre. El interior de la minicasa, que mide 20 metros cuadrados, ofrece puertas plegables de gran tamaño que conectan con la cocina.

Esta incorpora desde un fregadero hasta una cocina de propano de dos fuegos y amplios armarios, además de espacio para pequeños electrodomésticos. Al lado se encuentra una pequeña mesa de comedor y la sala de estar, que viene con un banco o diván con almacenamiento incorporado.

En la planta baja hay un dormitorio equipado con literas dobles y un mini rocódromo que da acceso a una litera superior. Un espacio que, si se prefiere, se puede usar igualmente como una oficina para teletrabajar en cualquier parte.

Un dormitorio superior que consiste en una cama doble y una claraboya, al que se puede acceder mediante una estantería que actúa igualmente de escalera. La minicasa también dispone de un baño en la planta baja equipado con ducha, lavabo e inodoro.