Adiós a cargar con los palos de golf: el carrito autónomo impulsado por IA que sigue a los jugadores por el campo

El golf es uno de los deportes más populares en España y todo el mundo, donde la tecnología está muy presente. Uno de los elementos que más ha evolucionado son los carritos de golf, con modelos inteligentes que acompañan en cada hoyo llevando los palos o uno nuevo que acaba con los caddies.

Durante las competiciones el caddie es una figura importante para el golfista, ya que además de llevar la bolsa de palos del jugador, también le asesora sobre las condiciones del hoyo, hace recomendaciones sobre el palo a elegir o da apoyo moral.

Una figura que puede tener los días contados gracias a iXi, un carrito de palos de golf autónomo impulsado por inteligencia artificial (IA) fabricado por la empresa Botronics y que actúa como un caddie personal, siguiendo al jugador de hoyo en hoyo.

Además de ello, el carrito de golf iXi también proporciona al jugador consejos sobre la selección de palos y puede registrar los datos para ayudarle a mejorar su juego. Actualmente se trata de un prototipo funcional, creado junto con el estudio de diseño Futurewave.

Eric Piraux, cofundador de Botronics, ha señalado en un comunicado que se inspiró en el coche autónomo Tesla para crear este invento tras conducir a casa desde un campo de golf. "Me pregunté: ¿por qué mi carrito de golf no puede hacer lo mismo? Así que reuní a un equipo de ingenieros de primer nivel para convertir este sueño en realidad", ha indicado.

Un carrito con IA

Actualmente iXi está considerado como el "primer carrito de golf autónomo inteligente del mundo" y emplea un software de IA para desplazarse por el campo de forma autónoma. También cuenta con cámaras y micrófonos para poder controlarlo mediante comandos de voz y gestos.

iXi emplea igualmente GPS y mapas precargados de más de 40.000 campos de golf para trazar su ruta, ya sea siguiendo al jugador o para adelantarse a él para despejar el camino. Su funcionamiento es sencillo.

El carrito de golf iXi. Botronics Omicrono

Cuando el jugador le muestra la mano, el carrito inteligente le sigue por los caminos o a través de las calles, deteniéndose para permitirle realizar su siguiente golpe. iXi incluye una cámara en su parte delantera que reconoce cuando el jugador saca el putter de la bolsa y se desplaza automáticamente hacia el siguiente tee.

Otra de las claves es que iXi, al igual que un caddie humano, ofrece consejos sobre qué palo utilizar basándose en información personalizada sobre el estilo del jugador y las distancias. Además, viene con una pantalla que proporciona datos importantes.





Entre ellos se encuentran las distancias de los hoyos o la puntuación par de cada uno, junto con una tarjeta digital que registra y analiza el rendimiento. Por otro lado, una cámara estereoscópica con IA puede grabar el swing del jugador y proporcionar información instantánea, o compartir el vídeo con un entrenador para su análisis mediante la aplicación iXi.

El dispositivo dispone igualmente de un sistema de plegado con un solo clic, una batería integrada en su estructura que crea un centro de gravedad bajo para una mayor estabilidad, y una amplia distancia entre ejes para circular por pendientes de hasta 25 grados y mejorar su equilibrio.