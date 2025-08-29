DJI lanza Mic 3, su micrófono inalámbrico más avanzado: es diminuto, pesa solo 16 gramos y tiene una gran autonomía
El nuevo micrófono de la firma se basa en las generaciones anteriores de la serie, ofreciendo un rendimiento potente, carga rápida y una gran versatilidad.
DJI, compañía de referencia en drones y tecnología de cámaras y grabación, acaba de anunciar el Mic 3, su nuevo y más avanzado micrófono inalámbrico ideado para creadores de contenido que destaca por ser compacto, ultraligero y por ofrecer una gran autonomía.
El nuevo DJI Mic 3 se basa en las generaciones anteriores de la serie, ofreciendo un rendimiento potente y una gran versatilidad; y cuenta con capacidad 4TX + 8RX, junto con cuatro transmisores y ocho receptores.
Además, es el primero de la serie en contar con un control de ganancia adaptativo que previene automáticamente el clipping o equilibra dinámicamente el volumen, junto con tres preajustes de tono de voz y dos niveles de cancelación de ruido.
Otra de sus novedades es la grabación interna flotante de doble archivo de 32 bits con 32GB de almacenamiento. El DJI Mic 3 se estrenará presencialmente en la feria IFA de Berlín (Alemania) la semana que viene.
Un avanzado y ultraligero micrófono inalámbrico que ofrece dos opciones de compra: DJI Mic 3 con 2 TX, 1 RX y Estuche de carga por 309 euros y el micrófono con 1 TX y 1 RX por 199 euros.
Versátil y muy ligero
El nuevo micrófono inalámbrico DJI Mic 3 destaca principalmente por ser compacto y ligero, ya que pesa apenas 16 gramos. Este dispositivo viene con un ángulo que se puede ajustar de manera flexible con un clip giratorio y desmontable para asegurar una captura de audio óptima.
Incluso se puede llevar con un accesorio magnético ode clip, mientras que los parabrisas están disponibles en cinco colores diferentes. Otra de sus claves es su estuche de carga, que permite guardar perfectamente dos transmisores y un receptor, los primeros sin necesidad de quitar el parabrisas y el clip magnético.
El estuche también cuenta con espacio para los imanes y los cables de bloqueo. DJI ha diseñado este micrófono para ofrecer un nivel de control y creatividad alta, y para ello ha incluido funciones inteligentes que ofrecen un sonido dinámico y de alta calidad.
El Mic 3 es el primer micrófono de la firma que cuenta con dos modos de control de ganancia adaptativo. Uno 'automático' para entornos al aire libre con volumen impactante, como eventos deportivos, ya que suprime los picos de volumen repentinos.
Por otro lado, el modo 'dinámico', que ajusta automáticamente la ganancia en respuesta a los cambios de volumen para un sonido uniforme, es ideal para interiores tranquilos, como estudios. El Mic 3 también ofrece tres preajustes de tono de voz: regular, sonoro y brillante.
Además, cuenta con cancelación de ruido activa de dos niveles que reduce los sonidos de fondo, un antiviento y una función de audio sin pérdidas que permite al transmisor entregar audio sin comprimir de 48 kHz/24 bits directamente al receptor.
Una gran batería
DJI señala que el Mic 3 es el único micrófono inalámbrico mini que admite hasta cuatro transmisores y ocho receptores a la vez. Además de ello, cuenta con un alcance de 400 metros y una gran resistencia frente a las interferencias, siendo ideal para usar en entornos complejos y amplios.
El Mic 3 ofrece igualmente grabación interna flotante de doble archivo de 32 bits y compatibilidad con código de tiempo para facilitar la posproducción. La batería es otra de sus claves, ya que el transmisor completamente cargado ofrece hasta ocho horas de duración y el receptor hasta 10 horas.
El estuche de carga proporciona 2.4 cargas completas, logrando 28 horas de uso extendido. DJI señala que una carga rápida de cinco minutos puede alimentar el DJI Mic 3 durante dos horas, mientras que solo se necesitan 50 minutos para una carga completa.
Mic 3 también ofrece varias funciones de ahorro de energía para evitar la necesidad de recargar. Por ejemplo, el ahorro de energía automático pone el receptor y el transmisor en reposo si no se utilizan, mientras que el apagado automático los apaga tras un periodo de inactividad.
El nuevo micrófono ofrece igualmente conexión directa al ecosistema de DJI OsmoAudio. Se empareja con Osmo 360, Osmo Action 5 Pro, Osmo Action 4 o Osmo Pocket 3 sin un receptor, ofreciendo audio de primera calidad mientras minimiza la cantidad de equipo necesario y simplifica el flujo de trabajo de un creador.
Para conectarse con otros dispositivos, el DJI Mic 3 cuenta con un puerto de salida TRS de 3.5 milímetros con bloqueo, un puerto de monitoreo TRRS de 3.5 mm y un puerto USB-C. También se puede conectar directamente a teléfonos inteligentes a través de Bluetooth sin un receptor.